Bottas: "Sauber'in rüzgar tüneli sonuçlarına verdiği geç tepkiler önemli bir sorun"
Valtteri Bottas, Sauber'in ele alması gereken en önemli zayıflığın, takımın rüzgar tünelinde kazanımları belirlemesi ile Formula 1 yarışlarına güncellemeleri getirmesi arasında geçen süre olduğunu düşünüyor.
Bottas, 2022'de zemin etkisinin geri dönüşü ile Sauber tarafından işletilen Alfa Romeo şimdi Stake ismini alan takıma katılmak üzere Mercedes'ten ayrıldı. Sezona güçlü bir başlangıç yapan Bottas, açılıştaki dokuz yarıştan yedisinde puan kazanırken, İsviçreli takım yeni 798 kg'lık minimum araç ağırlığı sınırına ulaşarak rakiplerini geride bırakmıştı.
Ancak takım daha sonra geliştirme yarışında kaybederek geri düştü. Alfa sezonu altıncı sırada tamamladıktan sonra 2023'ü de dokuzuncu sırada, sadece Haas'ın önünde, tamamladı. Bu durum, takımın nihayet bütçe sınırına kadar harcama yapmasını sağlayan Audi'den kademeli olarak devralınmasına rağmen gerçekleşti.
Audi'nin 2026'da grid'e resmen dönmesi öncesinde Bottas, ekibin rüzgar tünelinde iyileştirilecek alanları belirlerken tepki süresini hızlandırması gerektiğini söylüyor.
Sadece Motorsport.com'a konuşan Fin pilot, "Şu anda bizim için, güncellemeleri nasıl tersine çevirebiliriz ele almamız gereken önemli bir alan bu."
"Şu anda, rüzgar tünelinde bir şey buluyoruz, onu araca eklemek ne kadar zaman alıyor... Bu, diğer bazı şeylere kıyasla oldukça uzun sürüyor diyebilirim."
Photo by: Alfa Romeo
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43
Takım eski McLaren teknik şefi James Key'i işe aldı. Akşam yemeği için ilk kez bir araya gelen Bottas, Key'e şasi dengesi ve aerodinamik özelliklerin de geliştirilmesi gerektiğini iletti.
Bottas, "Mekanik olarak, denge açısından geliştirilmesi gereken birkaç şey var. Ama aynı zamanda aero tarafında da çalışılması gerekiyor."
"Key tüm rakamları ve aracın aero davranışını gördü. McLaren'in aero haritalarının nasıl göründüğü zihninde taze. Dolayısıyla, kesinlikle iyileştirmeye açık olduğunu kabul ettiği bazı şeyler gördü."
"Elbette, bu tür bir rolde olan bir adamın zihni çalışmaya başlar ve birçok fikir gelir. Onu bir insan olarak seviyorum."
"Başarılı olmak için gerçekten motive olmuş görünüyor ve bence kesinlikle başarılı olmak istiyor." dedi.
Bottas, sekiz kez markalar şampiyonu olan Mercedes'te geçirdiği 5 sezonda 10 Grand Prix zaferinin ardından Hinwil merkezli ekibe geldiğinde tesisler açısından gözle görülür bir gerileme olduğunu söylüyor.
Bottas, "Bazı makineler biraz eski. Ama sanırım ekip şu anda bu konuda bir açığımız olmadığından emin olmaya çalışıyor. Ama bir fark görebiliyorum."
"Karbon fiber parçaları kürlediğiniz fırınların miktarı burada çok daha az insan karbon fiberleri lamine ediyor ve bunun gibi şeyler. Ayrıca insan gücü de farkı da var. İyi olan şey ise, rüzgar tünelinin çok iyi olması." dedi.
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