"Bottas, Sauber'de 'dışlanmış' gibi hisediyor"

Sauber, 2024 sezonunun ardından Valtteri Bottas ve Zhou Guanyu'dan en az birisiyle yollarını ayırma kararı aldı.

Takımın 2025 için anlaştığı ilk isim Nico Hulkenberg. Diğer ismin de Carlos Sainz, Pierre Gasly veya Esteban Ocon olması bekleniyor.

Bottas, şu anda birden fazla takımla görüşme halinde ve son dönemde Sauber'de yaşananlardan pek memnun değil.

Son olarak yarış mühendisinin değişmesine anlam veremeyen Fin pilot, görünüşe bakılırsa takımda kalmak da istemiyor.

The Race'ten Scott Mitchell-Malm The Race podcast'inde şöyle diyor: "Hafta sonu takımı yüzünden oldukça üzgündü."

"Varsayım, Nico Hülkenberg'le yapılan anlaşmanın duyurudan önce Bottas'a herhangi bir şekilde söylenmediği yönünde."

"Açıkçası bu haber, Sauber'in mevcut sürücülerine daha iyi bir araç vermeleri gerektiğine ve sürücüler hakkında karar vermenin zamanı olmadığına yönelik açıklamaların yapıldığı Çin Grand Prix'sinden sadece birkaç gün sonra geldi."

“Bence Bottas artık takımda biraz dışlanmış hissediyor ve bahse girerim gelecek sezon takımda olmayacak."

"Elbette kalması mümkün ama bence takımın listesinde -olmak istediğinden- alt sıralarda yer alıyor."

"Bence bu durumdan o kadar kötü etkilendi ki kalmak istemiyor.”

Mark Hughes da benzer bir görüşe sahipti: “Hafta sonundan önce tercihi Sauber'de kalmak olurdu ama şimdi başka bir yere gitmeyi tercih edeceğini düşünüyorum.”

Edd Straw konuyla ilgili son olarak şunları söyledi: “Bu muhtemelen iyi bir şey çünkü Bottas diğer pilotlar ikna edilemediği takdirde yedek olarak koltuk yarışındaydı."

"Şimdi Bottas'ın nereye baktığını görmek ilginç olacak. Belli ki menajeri pek çok kişiyle görüşüyor."