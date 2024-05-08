Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Miami GP

"Bottas, Sauber'de 'dışlanmış' gibi hisediyor"

The Race podcast'inde Valtteri Bottas'ın Miami'de yaşananlardan sonra artık takımda kalmak istemediği iddia edildi.

Ezel Tan
Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Sauber, 2024 sezonunun ardından Valtteri Bottas ve Zhou Guanyu'dan en az birisiyle yollarını ayırma kararı aldı.

Takımın 2025 için anlaştığı ilk isim Nico Hulkenberg. Diğer ismin de Carlos Sainz, Pierre Gasly veya Esteban Ocon olması bekleniyor.

Bottas, şu anda birden fazla takımla görüşme halinde ve son dönemde Sauber'de yaşananlardan pek memnun değil. 

Son olarak yarış mühendisinin değişmesine anlam veremeyen Fin pilot, görünüşe bakılırsa takımda kalmak da istemiyor.

The Race'ten Scott Mitchell-Malm The Race podcast'inde  şöyle diyor: "Hafta sonu takımı yüzünden oldukça üzgündü."

"Varsayım, Nico Hülkenberg'le yapılan anlaşmanın duyurudan önce Bottas'a herhangi bir şekilde söylenmediği yönünde."

"Açıkçası bu haber, Sauber'in mevcut sürücülerine daha iyi bir araç vermeleri gerektiğine ve sürücüler hakkında karar vermenin zamanı olmadığına yönelik açıklamaların yapıldığı Çin Grand Prix'sinden sadece birkaç gün sonra geldi."

“Bence Bottas artık takımda biraz dışlanmış hissediyor ve bahse girerim gelecek sezon takımda olmayacak."

"Elbette kalması mümkün ama bence takımın listesinde -olmak istediğinden- alt sıralarda yer alıyor."

"Bence bu durumdan o kadar kötü etkilendi ki kalmak istemiyor.”

Mark Hughes da benzer bir görüşe sahipti: “Hafta sonundan önce tercihi Sauber'de kalmak olurdu ama şimdi başka bir yere gitmeyi tercih edeceğini düşünüyorum.”

Edd Straw konuyla ilgili son olarak şunları söyledi: “Bu muhtemelen iyi bir şey çünkü Bottas diğer pilotlar ikna edilemediği takdirde yedek olarak koltuk yarışındaydı."

"Şimdi Bottas'ın nereye baktığını görmek ilginç olacak. Belli ki menajeri pek çok kişiyle görüşüyor."

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber, on the grid

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber, on the grid

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Norris: "Bu sadece bir başlangıç"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Carlos Sainz, Mercedes ve Audi arasında seçim mi yapacak?

Carlos Sainz, Mercedes ve Audi arasında seçim mi yapacak?

Formula 1
Miami GP
Carlos Sainz, Mercedes ve Audi arasında seçim mi yapacak?
Honda: "Toprak'ı motosikletimizde görmek ilginç olurdu"

Honda: "Toprak'ı motosikletimizde görmek ilginç olurdu"

World Superbike
Assen
Honda: "Toprak'ı motosikletimizde görmek ilginç olurdu"
Hulkenberg, Sauber'de ne kadar kazanacak?

Hulkenberg, Sauber'de ne kadar kazanacak?

Formula 1
Miami GP
Hulkenberg, Sauber'de ne kadar kazanacak?

Son Haberler

Carlos Sainz, Mercedes ve Audi arasında seçim mi yapacak?

Carlos Sainz, Mercedes ve Audi arasında seçim mi yapacak?

F1 Formula 1
Miami GP
Carlos Sainz, Mercedes ve Audi arasında seçim mi yapacak?
Leclerc'in yarış mühendisi Xavi, görevinden ayrılıyor!

Leclerc'in yarış mühendisi Xavi, görevinden ayrılıyor!

F1 Formula 1
Miami GP
Leclerc'in yarış mühendisi Xavi, görevinden ayrılıyor!
Honda: "Toprak'ı motosikletimizde görmek ilginç olurdu"

Honda: "Toprak'ı motosikletimizde görmek ilginç olurdu"

SBK World Superbike
Assen
Honda: "Toprak'ı motosikletimizde görmek ilginç olurdu"
Hulkenberg, Sauber'de ne kadar kazanacak?

Hulkenberg, Sauber'de ne kadar kazanacak?

F1 Formula 1
Miami GP
Hulkenberg, Sauber'de ne kadar kazanacak?

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye