Bottas: "Sauber beni tekrar istemeye başladı"

Takımla üçüncü yılını geçiren Valtteri Bottas, 2025 için Sauber'in ana pilot seçeneklerinden birisi konumunda.

Fakat koltuk için adı geçen pek çok isim var.

Bottas, Mattia Binotto'nun Sauber/Audi'ye katılmasının ardından takımda kalma şansının artmasını umuyor.

Bottas şöyle dedi: “Spa'dan sonra Mattia ile kısa bir konuşma yaptık ve iletişimimiz bu hafta da devam etti."

"Şu anda durum bu şekilde. Carlos'un Williams'la sözleşme imzalaması, koltuk için bir rakibin daha eksilmesi anlamına geliyor."

"Bunun benim şansımı arttırdığını düşünüyorum."

"Son altı ayda benimle çalışmanın takım için öncelik olmadığını hissettim. İlk sürücüyle zaten sözleşme imzaladılar, ardından yönetim mevcut tüm seçenekleri incelemeye başladı. Bu süreçte benimle asgari düzeyde temas kurdu. Fakat son dönemde işler değişti."

"Takımda bir yeniden yapılanma oldu ve net bir yönetim yapısı var. Artık kimin neyden sorumlu olduğu belli. Bunun ileriye doğru atılmış olumlu bir adım olduğunu düşünüyorum."

"Mattia bize çok başarılı bir takımdan geldi. Başarılı olmak için ne gerektiğini biliyor ve bu da gelecek için iyi bir şey."

"Beni biraz tanıyor fakat artık daha da iyi tanıyoruz. Geçmişte rakiptik çünkü ben Mercedes için yarışıyordum, o ise Ferrari'yi çalıştırıyordu. Mattia bana saygılı davranıyor ve ben de ona saygı duyuyorum. Bu müzakereler için iyi bir başlangıç noktası.”

Sözleşme konusunda ne zaman karar verilebileceği sorusuna Valtteri, “Şu anda Ağustos ayındayız, Eylül ayı da yakında başlayacak."

"Bence ne kadar erken karar verirsek herkes için o kadar iyi olur. Herkes bu konuda hemfikir ama bazen böyle oluyor.” cevabını verdi.