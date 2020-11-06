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Formula 1 / Emilia-Romagna GP / Son dakika

Bottas, sarı bayrak eksikliği konusunda açıklama istiyor

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Bottas, sarı bayrak eksikliği konusunda açıklama istiyor
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Valtteri Bottas, Emilia-Romagna GP'nin ikinci turunda Ferrari pilotu Sebastian Vettel'in aracından kopan parçanın yer aldığı bölümde neden sarı bayrakların olmadığını öğrenmek istediğini söyledi.

Fin sürücü yarışa pole pozisyonundan başlayıp ilk turda yerini korumayı başarmıştı ancak 2. turda, Vettel'in aracından kopan büyük bir kanat parçası Tosa virajında Bottas'ın aracının altına takıldı.

Vettel'in Haas pilotu Kevin Magnussen'le olan teması sonucu kopan parça pist üstünde kalırken, hakemler o parçayı kaldırmadılar.

Pist üstünde en önde yer alan Bottas, parçayı geç de olsa gördü ve lastiklerini korumak için aracını ortaladı ancak parça, araçta takılı kaldı. Bu parça, Bottas'ın difüzör bölgesinde tabana hasar verdi.

Mercedes, Bottas'ın bu hasarla 50 puan yere basma gücü, dolayısıyla tur başına 0.8 sn kaybettiğini açıkladı.

Bottas, "Yarış mühendisim bana 7. virajda pist üstünde çakıl olabileceği konusunda uyardı. Bir yerlerde uyarı görüyorlardı. Ancak sarı bayrak sallanmıyordu."

"Büyük bir kırık parçaydı. Onun etrafından dönecek kadar tepki zamanım yoktu. Sadece ona nasıl vuracağıma karar verebilirdim. Bu yüzden lastikleri korumak için doğrudan üzerinden gitmeye karar verdim."

 

"Bu yüzden pist üstünde büyük bir karbon parça olduğuna dair neden uyarı olmadığını anlamamız iyi olur çünkü pist üstünde uçan bir şeyler olması tehlikeli. Bu parça tabii ki yarışıma yardımcı olmadı." dedi.

Bottas, yarışın başında yerini korusa da, aracının kontrolündeki istikrarsızlık nedeniyle gerilemekten kurtulamadı.

Takım arkadaşı Lewis Hamilton ise daha uzun süre pistte kalarak avantaj yakaladı ve 93. yarış zaferini elde etti.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Emilia-Romagna GP
Pilotlar Valtteri Bottas
Takımlar Mercedes
Editör Jonathan Noble

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