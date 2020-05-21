Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
42 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
57 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
70 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
98 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
105 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
119 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
126 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
140 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
155 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
162 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
176 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
189 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Bottas, Sanal Formula 1 Monako Grand Prix'sine katılacak!

paylaşım
yorumlar
Bottas, Sanal Formula 1 Monako Grand Prix'sine katılacak!
Ekleyen:
, Editör
21 May 2020 08:54

Geçtiğimiz haftalarda kendisine yeni bir simülatör satın alan Valtteri Bottas, bu hafta sonu Monako'da yapılacak olan Sanal Formula 1 Monako Grand Prix'sine katılacak.

Formula 1, gerçek yarışlar yapılamadığı için sanal bir F1 yarış serisi başlatmıştı ve sıradaki durak Monako olacak.

Dün akşam Renault, Esteban Ocon'un ilk kez sanal bir F1 yarışına katılacağını doğrulamıştı.

Bugün Formula 1 yönetimi, Mercedes'in yıldız ismi Valtteri Bottas'ın da bu yarışta yer alacağını açıkladı. Bottas da tıpkı Ocon gibi henüz herhangi bir resmi sanal F1 yarışında yer almadı.

Etkinliğe katılacak F1 sürücüleri arasında Charles Leclerc, Alex Albon, George Russell, Lando Norris, Nicholas Latifi ve Antonio Giovinazzi de yer alıyor.

McLaren'da Norris'in takım arkadaşı ünlü futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang olacak. Red Bull'da ise Albon'un takım arkadaşlığını ünlü sörfçü Kai Lenny yapacak.

Yapılan açıklamaya göre Ferrari'de Charles Leclerc'in takım arkadaşlığını Arthur Leclerc yapacak.

Mercedes'te Bottas'ın takım arkadaşı ise Esteban Gutierrez olacak.

Scuderia AlphaTauri'de Vitantonio Liuzzi ile Luca Savadori takıma arkadaşı olurken, Renault'da Ocon'un takım arkadaşlığını Alain Prostun oğlu Nicolas Prost üstlenecek.

BWT Racing Point'te David Schumacher ile Latin Amerikalı şarkıcı Luis Fonsi yarışırken, Haas'ta Louis Deletraz ile Pietro Fittipaldi mücadele edecek.

Alfa Romeo'da Goivinazzi'nin takım arkadaşı Thibaut Courtois üstlenecek.

Yarış 39 tur üzerinden yapılacak olan yarış, pazar günü TSI 20:00'de gerçekleşecek.

Alakalı video

Sonraki haber
Renault, dört fabrikasını kapatmaya hazırlanıyor, F1 programının durumu belirsiz

Önceki haber

Renault, dört fabrikasını kapatmaya hazırlanıyor, F1 programının durumu belirsiz
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes yönetim kurulu Vettel'le mi yarışmak istiyor?

2
Formula 1

Renault, dört fabrikasını kapatmaya hazırlanıyor, F1 programının durumu belirsiz

46dk
3
Formula 1

Bottas, Sanal Formula 1 Monako Grand Prix'sine katılacak!

12dk
4
Formula 1

Ricciardo, McLaren'da yarış başı 400 bin ila 1 milyon dolar arası bonus kazanabilir

5
Formula 1

Latifi: "Pole pozisyonunu kazanana en az iki puan verilmeli"

2s

Son Videolar

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu 36:16
Formula 1

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu

#ThinkingForward Mario Isola röportajı 34:01
Formula 1

#ThinkingForward Mario Isola röportajı

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1 43:47
Formula 1

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1

Grand Prix Greats - F1 tarihinin ilk yarışı 04:39
Formula 1

Grand Prix Greats - F1 tarihinin ilk yarışı

Gilles Villeneuve'ün kullandığı F1 araçları 01:45
Formula 1

Gilles Villeneuve'ün kullandığı F1 araçları

Son Haberler

Bottas, Sanal Formula 1 Monako Grand Prix'sine katılacak!
F1

Bottas, Sanal Formula 1 Monako Grand Prix'sine katılacak!

Renault, dört fabrikasını kapatmaya hazırlanıyor, F1 programının durumu belirsiz
F1

Renault, dört fabrikasını kapatmaya hazırlanıyor, F1 programının durumu belirsiz

Avusturya GP'nin kaderi bu ay sonunda belli olacak
F1

Avusturya GP'nin kaderi bu ay sonunda belli olacak

Ocon ve Aubameyang, Sanal Monako F1 yarışına katılacak!
F1

Ocon ve Aubameyang, Sanal Monako F1 yarışına katılacak!

Latifi: "Pole pozisyonunu kazanana en az iki puan verilmeli"
F1

Latifi: "Pole pozisyonunu kazanana en az iki puan verilmeli"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.