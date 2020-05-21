Bottas, Sanal Formula 1 Monako Grand Prix'sine katılacak!

Formula 1, gerçek yarışlar yapılamadığı için sanal bir F1 yarış serisi başlatmıştı ve sıradaki durak Monako olacak.

Dün akşam Renault, Esteban Ocon'un ilk kez sanal bir F1 yarışına katılacağını doğrulamıştı.

Bugün Formula 1 yönetimi, Mercedes'in yıldız ismi Valtteri Bottas'ın da bu yarışta yer alacağını açıkladı. Bottas da tıpkı Ocon gibi henüz herhangi bir resmi sanal F1 yarışında yer almadı.

Etkinliğe katılacak F1 sürücüleri arasında Charles Leclerc, Alex Albon, George Russell, Lando Norris, Nicholas Latifi ve Antonio Giovinazzi de yer alıyor.

McLaren'da Norris'in takım arkadaşı ünlü futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang olacak. Red Bull'da ise Albon'un takım arkadaşlığını ünlü sörfçü Kai Lenny yapacak.

Yapılan açıklamaya göre Ferrari'de Charles Leclerc'in takım arkadaşlığını Arthur Leclerc yapacak.

Mercedes'te Bottas'ın takım arkadaşı ise Esteban Gutierrez olacak.

Scuderia AlphaTauri'de Vitantonio Liuzzi ile Luca Savadori takıma arkadaşı olurken, Renault'da Ocon'un takım arkadaşlığını Alain Prostun oğlu Nicolas Prost üstlenecek.

BWT Racing Point'te David Schumacher ile Latin Amerikalı şarkıcı Luis Fonsi yarışırken, Haas'ta Louis Deletraz ile Pietro Fittipaldi mücadele edecek.

Alfa Romeo'da Goivinazzi'nin takım arkadaşı Thibaut Courtois üstlenecek.

Yarış 39 tur üzerinden yapılacak olan yarış, pazar günü TSI 20:00'de gerçekleşecek.

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