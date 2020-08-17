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Formula 1 / İspanya GP / Son dakika

Bottas: "Şampiyonluk benden uzaklaşıyor"

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Bottas: "Şampiyonluk benden uzaklaşıyor"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
17 Ağu 2020 08:41

Mercedes Formula 1 pilotu Valtteri Bottas, İspanya GP'yi üçüncü sırada bitirmesinin ardından şampiyonluğun kendisinden uzaklaştığını kabul etti.

Bottas, sezona galibiyetle başlamasına rağmen son yarışlarda istediği sonuçları alamadı ve İspanya GP'yi üçüncü sırada tamamlayarak Lewis Hamilton'ın 43 puan gerisine düştü. Ayrıca Red Bull pilotu Max Verstappen'in de altı puan gerisinde yer alıyor.

Bottas yarışta çok kötü bir startla hem Verstappen hem de Lance Stroll'ün gerisine düştü ve sonrasında Stroll'ü geçse de, ikinciliği alamadı.

Tek tesellisi en hızlı turu atıp, bir puan almasıydı.

İspanya'daki kötü ilk turu için "İlk analiz sadece kötü bir başlangıç olmasıydı. Çizgiden ilk kalkış yeterince iyi değildi ve ayrıca tepki sürem biraz daha iyi olabilirdi, bu yüzden ihtiyaç duyulan mükemmel başlangıç değil."

"Ve bu pistte arkadaki çocuklar sizin hava koridorunuza girerse ve sizin bunu yapma imkanınız yoksa, ek olarak başlangıcınız da daha iyi değilse, bedelini ödersiniz. Olan şey bu. Başlangıçta hayal kırıklığına uğradım, elbette ideal olmaktan uzaktı."

"Puan farkının ne kadar olduğuna dair hiçbir fikrim yok ama çok büyük. Şampiyonluğun uzaklaştığını görebiliyorum. Bu yüzden her şeye bakmaya ve neyin yanlış gittiğini görmeye çalışacağız. Sonrasında da tekrar devam edeceğiz."

"Ama bu noktada açıkçası çok hayal kırıklığı yaratıyor, ama evet, her zaman geri dönebileceğimi biliyorum ve şüphesiz Spa'da her zaman olduğu gibi zihinsel açıdan en iyi seviyede olacağım. Sahip olduğum her şeyi ortaya koyacağım. Ama şimdilik buradan başka bir yerde olmak istiyorum. " dedi.

 

Bu sezon kendisi için neyin yanlış gittiği sorusuna Bottas, "Şu anda bir şey söyleyemem. İlk yarışta iyi bir başlangıç ​​yaptım ve tüm sezon boyunca tempom, şimdiye kadarki tüm yarışlarda iyiydi. Sıralama turları Lewis ile her seferinde çok yakındı, bazen o beni yendi, bazen onu yendim, küçük farklar vardı."

"Bu yüzden şimdilik nedenini bilmiyorum. Silverstone'da kötü şans nedeniyle birkaç b*ktan yarış geçirdim. Bu noktada bir şey söylemem çok zor. Belki zaman geçtikçe söyleyebilirim, ama şimdilik cevabım yok."

"İlk yarış dışında oldukça kötüydü. İlk yarış dışında sorunsuz ve düzgün geçen bir hafta sonum olmadı, bu yüzden şimdiye kadar oldukça kötü bir sezon oluyor. Açıkçası bu durum beni hayal kırıklığına uğratıyor."

"Yani evet, ara vermek güzel olacak. Umarım gidecek daha çok yarışımız olur, belki 10'a yakın veya bunun gibi bir şey olur. Ama evet, şimdiye kadar mükemmel olmaktan çok uzaktı." yanıtını verdi.

Bottas, yoğun sezonla ilgili hiçbir sorunu olmadığını söyledi.

"Dürüst olmak gerekirse iyiydi, hepimiz F1'den oldukça uzun süre ayrı kaldık. Bu yüzden gerçekten hazır ve kararlıydık. Tek hedef şampiyonluğu kazanmak ve bunun için her şeyi yapıyorum."

"Teorik olarak her zaman size yardımcı olan şeyler var, ancak bugün gerçekten hayal kırıklığı oldu. Çünkü açıkçası, son iki hafta sonunda Lewis'e kıyasla çok fazla puan kaybettim ve kendi açımdan zihinsel olarak Lewis ve Max'ten daha fazla puan almak önemli olurdu."

"Ama olmadı, yani durum zor. Önümüzdeki hafta sonu için doğru ruhu tekrar yakalamaya çalışacağım ve tekrar deneyeceğim."

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Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Pilotlar Valtteri Bottas Şimdi al
Editör Adam Cooper

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