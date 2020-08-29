Bottas: "Şampiyonluk savaşında kalmak istiyorsam Hamilton'ı geçmeliyim"

Valtteri Bottas, antrenmanlarda iyi bir tempoya sahip olsa da, sıralama turlarının başından itibaren Lewis Hamilton'la aynı tempoyu sergileyemedi.

Fin sürücü, Q3'teki her iki denemesinde de 0.5 saniye geride kaldı ve büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Dün 31 yaşına giren Bottas, bu farkın sebebini anlamadığını ancak şampiyonluk savaşında yer almak için Hamilton'ı yenmesi gerektiğini söyledi.

"İlk virajda istikrarsızdım ancak çok hızlı bir aracımız olduğunu düşünüyorum. İlk denememde, turun başlangıç kısmında lastikler muhtemelen çok soğuktu ve lastikleri kilitledim. Bu yüzden bu turum başarısız oldu."

"İkinci denememde her şey yolunda gittiği için neden Lewis'in bu kadar gerisinde kaldığımı açıklayamıyorum. Yine de bu, beni çok rahatsız etmiyor çünkü ikinci sıra bu pistte başlangıç için iyi bir konum."

"Beşinci viraja kadar olan bölümde ilginç bir mücadele olacak."

"Tabii ki şampiyonluk umudumu korumak istiyorsam, saldırmam gerekiyor. Henüz hiçbir şeyin bitmediği açık. Bu yüzden de mücadele devam ediyor. Kesinlikle savaşçı bir ruhum var."

"İlk turda büyük bir fırsat olacak ve bu pistteki yarışlar her zaman heyecan verici oluyor. Yani bir fırsata sahip olacağımı biliyorum."