Bottas: "Şampiyonluk için yarışımı feda etmeye hazırım"

Valtteri Bottas, sıralama turlarında altıncı en iyi zamanı yaptı ve yarışa üçüncü çizgiden başlamak zorunda kalacak. Fakat Bottas, yarış ayarlarına daha fazla odaklandıklarını söylüyor.

Fin pilot, "Elbette bugün daha fazlasını elde etmeyi umuyordum. Sıralama turları zordu, iyi bir ilk bölüm, iyi bir ikinci bölüm geçirdim. Fakat üçüncü bölümde daha fazla gelişmem mümkün değildi."

"Ayarlar, sıralama turlarından ziyade yarışa yönelikti. Bu yüzden yol tutuş seviyesi arttıkça , zaman turumu geliştiremedim ve biraz sınıra geldim."

"Yarın için sahip olduğum ayarlardan memnunum, ki bu durum yarış için heyecan verici."

"Ayrıca yarın orta hamurla başlamak da farklı strateji seçenekleri sunuyor. İstersek ilk bölümü uzatabiliriz ancak yumuşak lastikle başlıyorsanız bunu yapamazsınız. Bu yüzden ilginç bir yarış bizi bekliyor."

"Genel olarak en iyi sonuç diyemem ama yarın bence kaybettiğimiz pozisyonları telafi edebiliriz. Mücadele devam ediyor."

"Ayrıca bu benim Mercedes'le son yarışım ve bunu olabildiğince normal hale getirmeye çalışıyorum. Fakat sıralama turlarından önce, bunun takımla son yarışım olacağını düşündüm, bu yüzden aynı şey olsa bile sonunda farklı bir durum. Neyse ki araç içerisinde bunu düşünmüyorsunuz. Fakat yarın yarıştan sonra bu konuda daha fazla şey düşünebilirim."

Bottas, takım için kendi yarışını feda etmeye hazır olduğunu da ekledi.

"Orta hamurla başlıyoruz ve en azından başlangıçta pozisyon kaybetmediğimden emin olmaya çalışacağım. Öncelikle bunu yapmalıyım, sonra sabırlı olup, uzun oyunu oynamalıyım çünkü ilk bölümde istersem daha uzun gidebilirim ve açıkçası aracı parçalamadan puan almam çok önemli."

"Takım için kendi yarışımı feda etmeye hazırım çünkü iki şampiyonluğu da çok istiyoruz. Gitmeden önce her iki şampiyonluğu da kazanmamızı istiyorum. Bu yüzden hem Lewis hem de Mercedes'in şampiyonluğu için üzerime düşeni yapacağım."

Red Bull'un performansına şaşırıp şaşırmadığı sorusuna Bottas, "Sıralama turlarının yakın olacağını düşündük ama kesinlikle üçüncü bölümde, Max'in attığı o tur beklenmedikti. Belki hava koridoru vardır, bilmiyorum. Belki de daha fazlasını bulmuşlardır." dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images