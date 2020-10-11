Bottas: "Şampiyonluk için mucize gerek"

Nürburgring'e, Rusya'da aldığı zaferin ardından gelen Bottas bugünkü yarış öncesinde Hamilton'ın 44 puan gerisinde bulunuyordu.

Bottas, pole pozisyonunu kazanarak ve ilk turda zorlanmasına rağmen liderliğini koruyarak avantajı yakaladı ancak 13. turda hafif yağmurda ilk virajda lastiklerini kilitleyerek genişten döndü ve ikinci virajın ardından Hamilton'a geçildi.

Bottas ilerleyen turlarda yarışa MGU-H sorunuyla veda ederken Hamilton 91. yarış zaferini elde etti ve Bottas'la aradaki farkı 69 puana çıkardı.

Bottas, "Hayal kırıklığı yaşadım, tabii ki çok hayal kırıklığı yaşadım. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Açıkçası ondan öncesinde lastikleri kilitlemiştim. Buna rağmen, erken pit stop yapacağım için kazanma şansımın olacağına inanıyordum. İki pit stop en iyi stratejiydi."

"Yağmur çiselerken lastikleri kilitlememe rağmen hâlâ her şeyin mümkün olacağını düşünüyordum. Ancak ardından motor sorunu geldi. Buna inanamıyorum."

"Artık Lewis ile fark oldukça büyük. Bundan sonra mucizeye ihtiyacım olacak."

"Ancak her zaman olduğu gibi, pes etmenin bir manası yok. Seviyeyi yüksek tutmalı ve denemeyi sürdürmeliyiz. Göreceğiz. Ancak şu anki hislerim için hayal kırıklığı en iyi ifade." dedi.

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, yarıştan sonra Bottas ile konuşarak kendisinden özür diledi ve Bottas'ın çift pit stopun galibiyet fırsatı verebileceği düşüncesine katıldığını söyledi.

Wolff, "İyi bir sohbetimiz oldu. Hata için ondan özür diledik. Çift pit stop ile yarışı kazanabileceği bir duruma girebilirdi."

"Durum böyle. Bu bir mekanik spor. Bugün onu biz yüz üstü bırakmış olduk." dedi.