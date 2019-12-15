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Formula 1 / Son dakika

Bottas: “Şampiyonluk için Bottas 2.77 olmalıyım”

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Bottas: “Şampiyonluk için Bottas 2.77 olmalıyım”
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Jonathan Noble
Çeviren: Cem Özel, Editör
15 Ara 2019 09:17

Mercedes sürücüsü Valtteri Bottas, gelecek sene şampiyon olabilmesi için “2.77” versiyonuna yükselmesi gerektiğini söyledi.

Mercedes’e katıldığından bu yana takım arkadaşı Lewis Hamilton’ın gerisinde kalan ve şampiyonlukları İngiliz sürücüye kaptıran Bottas, kötü geçirdiği 2018’den sonra 2019’un ilk yarışını etkileyici şekilde kazanmıştı.

Bu galibiyetle beraber farklı bir yaklaşım gösterdiği ve güveninde artış olduğu gözlenen Fin pilot için “Bottas 2.0” benzetmeleri yapılmıştı. Bottas 2019 sezonunu takım arkadaşının arkasında ikinci sırada tamamlamıştı.

Gelecek sene Hamilton’ı yenmek için ne kadar büyük bir adım atması gerektiği sorulduğunda Bottas, “İlk üç takım arasındaki mücadelenin daha da zorlu hale geleceğini düşünüyorum. Yani elbette Lewis’i yenmek her zaman zor, ancak bu diğer sürücüleri de yenmek anlamına geliyor.”

“Ancak içimde hız ve yeteneğin olduğunu biliyorum, yani bir mucize gerçekleştirmem gerektiğini düşünmüyorum. Her şeyi en iyi şekilde ayarlamalıyım ve belki de ‘Bottas 2.77’ olmalıyım.” ifadelerini kullandı.

Avustralya’dan sonra Azerbaycan, Japonya ve Amerika’da da zafere ulaşan Bottas, Mercedes’le bir yıl daha sözleşmesini uzatmıştı.

2019 sezonunu özetlemesi istenen Bottas, “Genel olarak çok iyi bir gelişim yılı oldu. Komple bir sürücü olmak için gereken her şey, yarış kazanmak, iyi sonuçlar almak için gereken farkı yaratıyor ve sadece takımla beraber ilerlemeye devam etmem gerekiyor.”

“Geçen seneden bu yana, yaptığım tüm hatalarla beraber kendim hakkında çok şey öğrendim. Bu, benim daha iyi bir sürücü olmama yardımcı oluyor.”

“Açıkça bu yıl daha iyi geçebilecek hafta sonları geçirdim, bu yüzden takımla beraber inceleyeceğimiz ve hızın neden iyi olmadığının veya neden bir hata yaptığımın sebeplerini bulabileceğimiz birçok nokta var.”

“Ayrıntılara gireceğiz ve bunlardan bir şeyler öğrenebilirim. Performansımdaki istikrar dışında direkt olarak bakabileceğimiz tek bir nokta yok. Performansımı neyin etkilediğine ayrıntılı olarak takımla beraber bakmamız gerekiyor.”

“Geçen sezon öncesinde kendimde bir şeyler bulabilmiştim, bunu kesinlikle tekrar deneyeceğiz.” şeklinde konuştu.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Valtteri Bottas Şimdi al
Takımlar Mercedes Şimdi al
Editör Valentin Khorounzhiy

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
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