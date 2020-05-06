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Formula 1 / Son dakika

Bottas şampiyonluk hayali kuruyor

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Bottas şampiyonluk hayali kuruyor
Ekleyen:
, Editör
6 May 2020 07:48

Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas, küçüklüğünden beri şampiyonluk hayali kurduğunu ve hedefinin bu olduğunu söyledi.

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, bu yıl Alman üreticiyle dördüncü yılını geçirecek ve geçen yıl kariyerinin en iyi sonucu olan şampiyona ikinciliğini elde etti.

Bottas, kendilerini garip bir sezonun beklediğini ve hedefinin şampiyonluk olduğunu belirtti.

"İstediğiniz şeyi yapamadığınız bir dönemde, gerçekten çok şey öğrenebilirsiniz. Artık kendinize gelmek için çok daha fazla dinlenebilirsiniz ve bu, hepimiz için iyi bir ders olabilir."

“Eminim ki böyle bir durumda bulunan pek çok insanın aklında yapmak istedikleri ama yapamadıkları şeyler var. Belki de işler normale döndüğü zaman hepimiz için iyi bir ders olacak ve günlük hayatta yaptığımız şeyleri takdir etmemiz gerekecek."

“Formula 1'de birkaç yıl daha devam etmek istiyorum çünkü hedeflerime ulaşmak istiyorum. F1'i gerçekten çok seviyorum ve özlüyorum."

“Çocukluğumdan beri bir dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum ve açıkçası henüz o noktaya gelmedim, bu da devam etmemi sağlıyor ve kendimi motive tutuyorum."

"Ben şeyi her zaman öncesine kıyasla daha iyi yapmak istiyorum. Bazen bu olmuyor. Kariyerinizde inişler ve çıkışlar olabiliyor, ama bunu belki de bir güç haline getirmek gerekiyor."

"Şampiyonluk hedefime ulaşmak için sürüş tarzımda geliştirmem gereken bazı şeyler var. Hatalarınızdan dersler çıkarabilmek adına son derece açık olmalısınız."

"Bence kendi içimde, hayatımda ve aynı zamanda takım içerisindeki çalışma şeklimiz konusunda doğru yolu bulduk ve gerçekten geliştiğimizi hissediyorum. Bu yüzden tekrar yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

“Tüm sürücüler için farklı bir sezon olacak. Formula 1 için olağanüstü bir sezon olacak çünkü her şey erteleniyor. İşler başladığında, her şey iyi olacak ve hızlı bir şekilde ayak uydurmamız gerekecek, çünkü kaç yarış yapacağımız konusunda hâlâ %100 net bir şey yok. Bu yüzden muhtemelen sezon normalden daha az yarışa sahip olacak. ”

“Başlangıçtan itibaren zirvede olmalıyız, sürüş ritmini yakalamalı ve ilk hafta sonundan itibaren performans olarak en iyi konumda olmalıyız. Bizi çok özel ve çok garip bir sezon bekliyor."

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Editör Kemal Şengül

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