Bottas, Şampiyonlar Yarışı'ndan çekildi

Alfa Romeo F1 sürücüsünün bu hafta sonu İsveç'te yapılması planlan Şampiyonlar Yarışı'na katılması planlanmıştı.

Cumartesi günü Finlandiya'yı Mika Hakkinen ile temsil edecek Bottas, pazar günü de bireysel şampiyonada mutlu sona ulaşmak için yarışacaktı.

Bottas hafta sonu boyunca yapılan hazırlık testlerinde yer aldı ve etkinlik için epey iyimser görünüyordu.

Fakat cuma günkü basın toplantısına katılmadı ve Finlandiya Takımı'na W Series sürücüsü Emma Kimilainen'in katılacağı duyuruldu.

Bottas adına konuşan Hakkinen, "Valtteri'nin yerine getirmesi gereken bazı taahhütleri vardı ve bu yüzden de etkinlikten son dakikada çekildi."

"Emma'yla yarışacağım için mutluyum, harika olacak." dedi.

Hakkinen ve Kimilainen, Uluslar Kupası'nın çeyrek finalinde Team GB'ye karşı mücadele edecek. Team GB, Hakkinen'in eski takım arkadaşı David Coulthard ve W Serisi Şampiyonu Jamie Chadwick tarafından temsil ediliyor.

Kimilainen, çocukluk kahramanı Hakkinen'in yanında yarışma fırsatına sahip olduğu için çok heyecanlıydı.