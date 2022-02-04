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Formula 1 Haberler

Bottas, Şampiyonlar Yarışı'ndan çekildi

Valtteri Bottas, bu hafta sonu İsveç'te yapılması planlanan Şampiyonlar Yarışı'ndan çekildi.

Bottas, Şampiyonlar Yarışı'ndan çekildi
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Alfa Romeo F1 sürücüsünün bu hafta sonu İsveç'te yapılması planlan Şampiyonlar Yarışı'na katılması planlanmıştı.

Cumartesi günü Finlandiya'yı Mika Hakkinen ile temsil edecek Bottas, pazar günü de  bireysel şampiyonada mutlu sona ulaşmak için yarışacaktı.

Bottas hafta sonu boyunca yapılan hazırlık testlerinde yer aldı ve etkinlik için epey iyimser görünüyordu.

Fakat cuma günkü basın toplantısına katılmadı ve Finlandiya Takımı'na W Series sürücüsü Emma Kimilainen'in katılacağı duyuruldu.

Bottas adına  konuşan Hakkinen, "Valtteri'nin yerine getirmesi gereken bazı taahhütleri vardı ve bu yüzden de etkinlikten son dakikada çekildi."

"Emma'yla yarışacağım için mutluyum, harika olacak." dedi.

Hakkinen ve Kimilainen, Uluslar Kupası'nın çeyrek finalinde Team GB'ye karşı mücadele edecek. Team GB, Hakkinen'in eski takım arkadaşı David Coulthard ve W Serisi Şampiyonu Jamie Chadwick tarafından temsil ediliyor.

Kimilainen, çocukluk kahramanı Hakkinen'in yanında yarışma fırsatına sahip olduğu için çok heyecanlıydı.

Fin pilot, "Burada olmak benim için bir onur. O [Hakkinen] benim çocukluk kahramanım." dedi.

Bottas, pazar günkü yarış için Sebastian Vettel'le eşleşmişti.

Mika Hakkinen, RX Supercar Lites

Mika Hakkinen, RX Supercar Lites

Fotoğraf: Race of Champions

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