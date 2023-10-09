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Bottas: "Şampiyonada Haas'ı geçmemiz harika"

Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas, şampiyonada Haas'ı geçmelerinden ötürü mutlu.

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Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

Alfa Romeo, Katar'da harika bir strateji uyguladı ve pazar günkü iki araçla birden ilk ona girerek hafta sonunu çifte puanla kapattı.

Sekizinci sırada finiş gören Bottas, takımın aldığı kararları ve performanslarını övdü.

Bottas, "Bugün bizim için harika bir gündü ve takımın elde ettiği sonuçtan dolayı çok mutluyum."

"Gerçekten temiz bir yarıştı. İyi strateji ortaya koyduk."

"Başlangıçtan sadece üç tur sonra pite gelmek biraz garip hissettirdi. Fakat bu, geri kalan tüm stintlerde aynı miktarda tur atmamız gerektiği anlamına geliyordu ve bunun damalı bayrağa giden en hızlı yol olacağını düşündük; öyle de oldu, bundan çok mutluyum."

"Aynı zamanda evet, şanslıydık çünkü Lewis yarış dışı kaldı, ardından Sainz da başlayamadı. Aksi takdirde zor olurdu. Fakat bazen biraz şansa ihtiyacınız oluyor ve bugün her şeyi doğru yaptık."

"Zhou bile sondan başlayıp 10. oldu. Bence harika bir yarış çıkardı." dedi.

Şampiyonada Haas'ı geçmeleriyle ilgili Bottas, "Bugün kazandığımız puanlarla şampiyonadaki konumumuzu iyileştirdik ve hedeflerimize ulaşmak için çok çalışmaya devam edeceğiz." 

"Şu anda kesinlikle ilerleme kaydettiğimizi ve nihayet güncellemeleri %100 anladığımızı hissediyorum."

"Bir sonraki yarış yine oldukça farklı bir pistte olacak fakat bu hafta kesinlikle biraz daha iyi durumda olduğumuzu gördük." dedi.

Bottas, yeni kiriş kanatla ilgili, "Kesinlikle biraz yardımı oldu. Fakat yine de çok yavaşız. Sanırım düzlükte hâlâ en yavaş olan biziz. Yani üzerinde çalışılması gereken bir şey." dedi.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

 

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