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Formula 1 / Son dakika

Bottas, Sakhir’de Russell’a rehberlik etmek için “büyük sorumluluk” hissetmemiş

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Bottas, Sakhir’de Russell’a rehberlik etmek için “büyük sorumluluk” hissetmemiş
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Valtteri Bottas, Mercedes’le ilk Formula 1 hafta sonunu geçiren George Russell’a rehberlik etmek için “büyük sorumluluk” hissetmediğini , Lewis Hamilton’un ona yeterince iyi bir başlangıç noktası bıraktığını düşündüğünü söyledi.

Williams sürücüsü Russell, Hamilton’un COVID-19 testi pozitif çıkınca Sakhir GP’de üst takımla yarışmaya çağırılmıştı.

Russell sıralama turlarında 2.liği almış ve yarışın çoğunluğu boyunca yarışı lider götürmüştü ama 2. pit stopta yapılan bir hata ve yarışın sonlarına doğru yaşadığı bir lastik patlaması Mercedes’le ilk galibiyetini almasının önüne geçerken onu 9. sırada finişi görmeye zorladı.

Bottas ise pole pozisyonunu almak için Russell’ı 0.026 saniyeyle geçmesine rağmen Yarışta ona yetişmekte zorlandı ve bir süreliğine genç pilotun 8 saniye kadar gerisine düştü.

Bu, Bottas’ın 2017’den beri takım arkadaşı olduğu Lewis Hamilton dışında biriyle Mercedes garajını paylaştığı ilk yarışıydı.

Autosport/Motorsport.com tarafından Hamilton’un eksikliğinde nelerin farklı hissettirdiği sorulduğunda Bottas, takımın daha genç ve daha az tecrübeli pilotu olmamaya alışma ihtiyacı duyduğunu belirtti.

Hamilton haricinde Bottas’ın F1’deki diğer takım arkadaşları ise Williams’tayken birlikte yarıştığı Pastor Maldonado ve Felipe Massa olmuştu.

Bottas: “Tabii ki farklı bir histi, daha önce hiç takımdaki daha yaşlı sürücü olmamıştım.”

“Fakat günün sonunda bir pilot olarak her hafta sonu en iyi işi çıkartmaya çalışıyorsunuz ve takım arkadaşınızın kim olduğu fark etmeksizin, onu her zaman geçmek istiyorsunuz.”

“Cuma farklı sebeplerden ötürü bence benim için çok iyi geçmedi; ilk antrenmanda zeminimde kırık vardı, ikinci antrenmandaysa zeminimde çatlak vardı, yani pek ideal değildi.”

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Ama Bottas Russell’a Mercedes W11 aracının düzeni konusunda çok yardımcı olması gerekmediğini, çünkü önceki hafta da Bahreyn’de yarışan Mercedes’in Hamilton’un aracında üzerinde çalışmak için iyi bir temelinin olduğunu açıkladı.

Bottas: “Araç düzeni olarak, geçtiğimiz hafta burada yarıştık. Öğrendiğimiz çok şey vardı, o yüzden değiştirmemiz gereken çok minimal şeyler oldu.”

“Bence George genel olarak hafta sonuna Lewis’in düzeniyle başladı, yani yapılacak çok büyük şeyler yoktu. Mühendisleri de var, yani araçla ne yapmak istediklerini kesinlikle biliyorlardır.”

“Büyük bir sorumluluğum varmış gibi hissetmedim çünkü değiştirebileceğim ve yön verebileceğim bir şey olduğunda onu yapmaya çalışıyordum.”

“Gayet basitti.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar George Russell , Lewis Hamilton , Valtteri Bottas
Takımlar Mercedes
Editör Memet Kağan Bilgili

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