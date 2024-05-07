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Formula 1 Miami GP

Bottas: "Sainz, Red Bull'a gitmeye çalışıyor"

Sauber pilotu Valtteri Bottas'a göre Carlos Sainz, Red Bull ile görüşme halinde.

Ezel Tan
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Carlos Sainz'ın Ferrari macerası 2024 sezonunun ardından sona erecek ve sonrası için henüz anlaştığı bir takım yok.

Sainz için Red Bull, Mercedes ve Audi gibi seçenekler mevcut fakat hem Red Bull hem de Mercedes uzun süre beklemek isterken, Audi aynı görüşte değil.

Sainz'ın Sauber/Audi'ye gitmesi halinde Valtteri Bottas'ın da İsviçreli ekipteki macerası sona ermiş olacak.

Bottas, Miami GP'sinde Sainz'la ilgili yöneltilen bir soruya yanıt vermek durumunda kaldı.

34 yaşındaki sürücüye göre Sainz, daha iyi seçenekler olduğu için şimdilik Audi'ye gitmek istemiyor.

Bottas, “Elbette Red Bull'a imza atmaya çalışıyor."

"İkinci seçenek ise en hızlı ikinci araç olabilir, ki bu da Mercedes olurdu."

“Ayrıca kesinlikle Audi ile kontrat görüşmesi yapıyor. Önümüzdeki haftalarda parçaların nasıl bir araya geleceğini görmek ilginç olacak." dedi.

Bottas'ın halihazırda Bottas ve Williams ile görüşme halinde olduğu düşünülürken, bazıları emekli olabileceğini söylüyor.

Fakat Fin pilot, bir süre daha devam etme niyetinde.

"Fernando kadar uzun süre yarışır mıyım bilmiyorum ama kendimi daha uzun yıllar burada görüyorum."

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber, on the grid

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber, on the grid

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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