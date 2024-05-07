Bottas: "Sainz, Red Bull'a gitmeye çalışıyor"
Sauber pilotu Valtteri Bottas'a göre Carlos Sainz, Red Bull ile görüşme halinde.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Carlos Sainz'ın Ferrari macerası 2024 sezonunun ardından sona erecek ve sonrası için henüz anlaştığı bir takım yok.
Sainz için Red Bull, Mercedes ve Audi gibi seçenekler mevcut fakat hem Red Bull hem de Mercedes uzun süre beklemek isterken, Audi aynı görüşte değil.
Sainz'ın Sauber/Audi'ye gitmesi halinde Valtteri Bottas'ın da İsviçreli ekipteki macerası sona ermiş olacak.
Bottas, Miami GP'sinde Sainz'la ilgili yöneltilen bir soruya yanıt vermek durumunda kaldı.
34 yaşındaki sürücüye göre Sainz, daha iyi seçenekler olduğu için şimdilik Audi'ye gitmek istemiyor.
Bottas, “Elbette Red Bull'a imza atmaya çalışıyor."
"İkinci seçenek ise en hızlı ikinci araç olabilir, ki bu da Mercedes olurdu."
“Ayrıca kesinlikle Audi ile kontrat görüşmesi yapıyor. Önümüzdeki haftalarda parçaların nasıl bir araya geleceğini görmek ilginç olacak." dedi.
Bottas'ın halihazırda Bottas ve Williams ile görüşme halinde olduğu düşünülürken, bazıları emekli olabileceğini söylüyor.
Fakat Fin pilot, bir süre daha devam etme niyetinde.
"Fernando kadar uzun süre yarışır mıyım bilmiyorum ama kendimi daha uzun yıllar burada görüyorum."
Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber, on the grid
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Kalff: "Wheatley'e diğer takımlardan teklifler var"
"Bottas, Sauber'de 'dışlanmış' gibi hisediyor"
Norris: "Bu sadece bir başlangıç"
Newey: "RB20'nin 'sevmediğim' bir özelliği ya bu yıl ya da gelecek yıl değişecek"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar