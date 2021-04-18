Bottas, Russell'ın "daha sert" savunma iddialarına karşı çıktı

Bottas ve Russell, Imola'daki yarışta dokuzuncu sıra için mücadele ederken 2. virajda büyük bir kaza geçirdiler.

Russell, ana düzlükte Bottas ile farkı kapattı ve ikinci viraja gelirken sağ taraftan atak yapmaya çalışıyordu. Ancak tam Bottas'ın yanına geldiğinde Russell, ıslak bir zemine temas edip aracının kontrolünü kaybetti.

Aracının kontrolünü kaybeden Russell, doğrudan Bottas'ın aracının sağına vurdu ve iki pilot birden yarışa veda ettiler. Kaza o kadar şiddetliydi ki pistin her yeri kırılan parçalarla doldu ve bariyerler zarar gördü. Bunun üzerine yarış kırmızı bayrakla durduruldu.

Her iki pilot kaza nedeniyle birbirlerini suçlarken, Russell Bottas'ın yüksek hızlarda minik de olsa hamle yapılmayacağı yönündeki centilmenlik anlaşmasını bozduğunu iddia etti.

Russell ayrıca Bottas'ın dokuzuncu sıra için neden o kadar agresif savunma yaptığını da sorguladı.

Russell'ın kendisi hakkındaki yorumları için Bottas, "Afedersiniz, alüminyum folyo şapkamı bir yerde unuttum. Bu bayağı büyük bir iddia."

"Ben her zaman kim olursa olsun yerimi savunurum. Pozisyon kaybetme konusunda istekli değilim. Normal bir savunmaydı. İhtiyacım olsaydı çok daha fazla agresif olabilirdim."

"O sözlerinin hiçbirisine katılmıyorum. Kime karşı savunursam savunayım, tam olarak aynı şekilde savunurdum."

"Açıkçası oranın ıslak olacağını kesinlikle biliyordu çünkü her tur oradan geçiyorduk. Ben de biliyordum. O anlarda kuru zemin lastiklerde ıslak zemine çıkmanın pek mantıklı olmayacağını biliyordum."

"Ancak yine de oraya girdi. Oraya girmek onun kararıydı. Ben savunma yaparak işimi yapmaya çalışıyordum. Ona kuru zemin bırakmak için yolundan çekilecek değildim." dedi.

Mercedes'in Takım Patronu Toto Wolff, iki pilottan birisini daha fazla suçlamaktan kaçındı ve Russell'ın öğrenecek daha çok şeyinin olduğunu söyledi. Bottas, yarışın ardından hem Wolff, hem de Russell'la konuştuğunu söyledi.

Bottas, "Genel olarak düşüncem, tabii ki bu kaza için suçlanacak kişi ben değilim."

"Toto ile yaptığımız özel konuşmadan bahsetmek istemiyorum. Ancak hislerime göre kesinlikle suçlanacak kişi ben değilim."

"Ancak odaklanmamız gereken esas konu, neden o pozisyonda olduğum. Geçiş lastikleriyle oldukça fazla zorlandım ve Lance'in arkasında takılı kaldım."

"Pite geldikten sonra, arkamda benden daha önce pite gelen ve lastiklerini ısıtanların baskısı altına girdim. Lastik ısıtma daha büyük sorundu." dedi.