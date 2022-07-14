Bottas: "Russell iyi performans gösteriyor"

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Russell, 2022 sezonunda Mercedes’te beş yıl boyunca Hamilton'ın takım arkadaşlığını yapan Bottas’ın yerini almıştı.

Bottas takımda geçirdiği süre boyunca Hamilton'ın yanında yarıştı ancak hiçbir zaman İngiliz pilotu geçemedi.

Bottas tam olarak bu sebeple, şampiyonada önde olan genç pilot Russell’ın yedi kez dünya şampiyonuna karşı gösterdiği performanstan çok etkilenmiş.

Bottas, Russell'ın gösterdiği performansı sorulduğunda, "George'un beklendiği gibi harika bir iş çıkardığını düşünüyorum."

"Özellikle Lewis'i yenmenin ne kadar zor olduğunu bildiğim için evet, o iyi bir iş çıkarıyor." dedi.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, battles with George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Russell, takım arkadaşı dahil herkesi yenmeyi umuyor

Russell'a gelince, eski Williams pilotu griddeki herkesi yenmeye hevesli olduğunu kabul ediyor ve buna Hamilton da dahil.

"Pilotlar olarak elbette, takım arkadaşınız da dahil olmak üzere herkesin önünde bitirmek istiyorsunuz."

"Sezon öncesinde Lewis'e karşı yarışmanın zorluğu biliyordum ve onun ne kadar harika olduğunu kendi gözlerimle gördüm."

Russell, takımlar arası savaşta Hamilton’a yardımcı olmak için iyi bir formda olduğuna inanıyor ancak bunun yakında değişebileceğini kabul ediyor.

"Bence herhangi bir sporda sık sık tempolu ve ritmik oluyorsunuz. İşler görünüşte sizin için iyi veya kötü gidiyor, bence açıkçası oldukça iyi bir iş çıkardım."

"İlk dokuz yarışta oldukça iyi olduğumuzu söyleyebilirim, belki sekiz yarış. Son iki yarış benim için biraz daha zor oldu."

"Bu hafta sonu Avusturya'da geri dönebildiğim için mutluyum ama evet, bence son birkaç yarışta Lewis'in ne kadar hızlı olduğunu gördük."