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Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Russell'ın beni yenmesi 'pek de iyi durmaz'"

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Bottas: "Russell'ın beni yenmesi 'pek de iyi durmaz'"
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Çeviren: Efe Kahya, Editör

Valtteri Bottas, Formula 1 Sakhir Grand Prix'sinde Lewis Hamilton'ın yerini alacak olan ve Mercedes ile ilk yarışına çıkacak George Russell'ın kendisini yenmesinin "kendisinde pek de iyi durmayacağını" söyledi.

Bottas ve Russell, Hamilton'ın geçen hafta sonu Bahreyn GP'sinde aldığı galibiyetin ardından COVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Mercedes'in kadrosunu oluşturacaklar. 

Russell, 2017'den beri junior sürücüsü olduğu marka adına ilk F1 yarışına çıkacak. Bu yarış için ise kısa dönemliğine, Russell'ın normal işvereni olan Williams'dan özel izin alındı. 

Yeni takım arkadaşını bu hafta sonu yenememesinin ona ne tür bir sorun yaratacağı sorusunu yanıtlayan Bottas şunları söyledi: "Bunu çok fazla düşünmedim ve performans olarak George'dan ne bekleyeceğimizi bilmek zor."

"O, takımı gayet iyi biliyor, ancak aynı zamanda test ettiği araçtan çok farklı bir araçla yarışacak ve yeni olan pek çok şey var. Aynı zamanda... o soruya ne cevap versem bilemedim."

"O konuyu pek de fazla düşünmedim ve beni yenerse neler olacağıyla ilgili bir cevap vermem gerekirse, tabii ki de benim için pek iyi bir durum olmaz, özellikle normal bir yarış geçirirsem ve beni adil bir şekilde yenerse."

"Bu yüzden tabii ki de bunu yapmamaya çalışacağım."

"Ancak ben, işin o kısımlarını düşünen biri değilim. Ben, pozitif düşünce ile beraber bunları bir motivasyon aracı olarak kullanırım. Bu hafta sonu için düşüncem bu şekilde."

Bottas aynı zamanda sıradaki hafta sonunun, 2022 için Hamilton'ın takım arkadaşı olma üzerine bir rekabet yaratıp yaratmayacağı dedikodularına da yanıt verdi (Bottas 2021'de takım ile beraber yarışacak, Hamilton'ın 2020 sonrasındaki F1 geleceği ise belirsiz), Fin pilot medyanın "bu tür şeyler uydurduğunu" söyledi. 

Fin pilotun açıklamaları şu şekilde: "Sizin spekülasyon yaratmayı, drama oluşturmayı ve 'rekabet' oluşturmayı sevdiğinizi biliyorum."

"Ancak ben, George'un öyle düşündüğünü düşünmüyorum, en azından ben onu düşünmüyorum."

"Bence bu, George için inanılmaz bir fırsat, öğrenmesi için mükemmel bir fırsat ve bizim takım olarak ne yaptığımızı görmesi için mükemmel bir şans."

"Benim açımdan ise, bir yarış pilotu olarak her zaman takım arkadaşınızın önünde olmak istersiniz - bu gerek Lewis Hamilton, gerek George Russell, gerek başka birisi olsun hiç fark etmez."

"Ve benim de sezonun kalan yarışlarında yapmam gereken bir işim var - kalan yarışları kazanmak için kendime özel bir motivasyonum var."

"Bu tabii ki de benim tek hedefim - ve aynı zamanda gelecek sene için gereken tüm bilgileri almak ve sezonu, gelecek sezonun başlangıcına yardımcı olacak olan pozitif bir şekilde tamamlamak."

"Gelecek sene için kontratım var, gelecek sene için net hedeflerim var - aynı zamanda takımın da - bu yüzden benim için her şey çok kolay. Benim için bir baskı yok."

Aynı konu hakkında konuşan Russell şunları söyledi: "Bir yarış, bir sürücünün kapasitesini veya 12 ay sonra alınacak bir kararı etkilemez."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Valtteri Bottas
Editör Alex Kalinauckas

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