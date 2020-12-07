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Formula 1 / Sakhir GP / Son dakika

Bottas: "Russell'a karşı performansımı eleştirmek çok kolay"

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Bottas: "Russell'a karşı performansımı eleştirmek çok kolay"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Valtteri Bottas, Sakhir GP’sinde Mercedes Formula 1 takımıyla ilk yarışına çıkan George Russell’a yetişmekte zorlanmasının ardından kendisini eleştirmenin “çok kolay” olacağını kabul etti.

Williams sürücüsü olarak 2020 gridinde yer alan Russell, Lewis Hamilton’ın COVID-19 testi pozitif döndükten sonra Mercedes tarafından geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen Sakhir GP’sinde yarışması için çağırıldı.

Russell Mercedes takım arkadaşı Bottas’ın arkasında 2. sırada yarışa başladı fakat kalkıştan hemen sonra liderliği ele alarak ilk pit stoplardan sonra 8 saniye gibi büyük bir fark açtı.

Fakat pitte Merecedes tarafından bir hata ve geç bir lastik patlaması Russell’ı 9.luğa, son etaplarda eski lastiklerle zorlanan Bottas’ın 1 sıra gerisine düşürdü.

Hafta sonu boyunca Russell birçokları tarafından sürüşü konusunda övgüler aldı, bu da bir gün Bottas’ın yerini alarak Hamilton’ın takım arkadaşı olacağı iddialarını daha da güçlendirdi.

Bottas yarış sonrasında, takım arkadaşından 3 tur sonra girerek lastik farkını azaltmayı planladığı sert lastik çıkışında Russell’ı yakalayabileceği konusunda ısrarcıydı.

Fin pilot farkı 8 saniyeden 5’e düşürmüştü ve yarışın son etaplarında yakın bir mücadele bekliyordu.

Bottas: “Orta lastikle ilk çıkışta pist pozisyonunun önemli olacağını biliyordum o yüzden tabii ki onu kaybetmek talihsizlikti.”

“Ama 2. çıkışta onu gayet iyi bir hızla yakalıyordum, yani her şeyin açık olacağını ve büyük ihtimalle iyi bir mücadele yaşayacağımızı biliyordum.”

“Halen her şey için savaşmamız gerekeceğini, özellikle sert lastiklerle çıkışımızın sonuna doğru, biliyordum. ”

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Bottas yarış sırasında Mercedes’le ilk yarışına çıkan Russell tarafından geçilmeyi düşünmediğini söylerken olası sonucu düşünerek aldıkları sonucun kendisi için çok da iyi görünmediğini kabul etti.

“Yarıştan sadece en fazlasını çıkarmaya çalıştım ve önümde uzun bir yarış olacağını biliyordum, o yüzden öyle şeyler hakkında düşünmüyorum.” dedi Bottas.

“Ama şimdi düşününce, tabii ki olanları bilmezseniz, tam bir s*kik ve aptala benziyorum. Yani bu iyi değil.”

“O açıdan benim için fazlasıyla kötü bir yarıştı ve insanların yeni bir kişinin gelip yıllardır takımda olan birini yendiğini söylemesi kolay olacak. Yani ideal değil.”

“Ama bilen kişiler, performansın nasıl olduğunu ve sonucun nasıl olabileceğini bilirler.”

“Ne diyeceğimi bilemiyorum doğrusu. Bu hafta sonu tabii ki ideal geçmedi.”

Bottas’ın galibiyet umutları Mercedes 2. pit stopta arabalarını arka arkaya getirdiğinde ve telsiz hatası sebebiyle lastikleri Russell’ın aracına takıldığında kaybolmuştu.

Bu da Mercedes’in Bottas’ın aracına uzun bir beklemeden sonra eski yıpranmış lastiklerini geri takmasına ve lastiklerin sıcaklıklarını kaybetmelerine yol açarak yeniden balamada Bottas’ın arkasındaki sürücülere karşı kendini savunamamasına yol açtı.

Bottas 5. virajda Russell’a geçilirken sonrasında Carlos Sainz Jr., Daniel Ricciardo, Alexander Albon ve Daniil Kvyat’a geçilerek tekrardan geriye düştü ve finişi 8. sırada gördü.

Bottas, “Pit stopta biraz sıcaklığını kaybeden eski, sert hamurların üstünde olmak bir kabustu.” dedi.

“Etrafımdaki yeni orta hamurların üstündeki kişilere karşı ortada keklik gibi kalmıştım. Fazlasıyla kabus gibi bir durumdu.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Sakhir GP
Pilotlar Valtteri Bottas
Editör Luke Smith

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