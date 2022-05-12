Bottas: "Russell ile aramda kişisel bir problem yok"

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Valtteri Bottas, Mercedes'te geçirdiği beş yılın ardından bu sezon Alfa Romeo'ya geçerken, sezona güçlü bir başlangıç yaptı ve kendisini birden fazla kez eski takımı Mercedes'e karşı savaşırken buldu.

Bottas, Miami'de Russell ve Lewis Hamilton'a epey yakındı. Aynı şekilde Emilia Romagna GP'de de dördüncülük için İngiliz pilotu sıkıştırıyordu.

Bottas daha önce Mercedes ve Russell'ı Imola'da "motivasyon" olarak kullandığını söylemişti. Fakat 32 yaşındaki pilot, odak noktasının Russell veya Mercedes'ten ziyade elde ettiği puanlar olduğunu söyledi.

Bottas, Russell ile arasında kişisel bir savaş olup olmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Hayır, bu tamamen puan meselesi."

"Puan almaya çalışıyoruz. Her zaman her fırsatı kullanmaya ve mümkün olan en yüksek pozisyona ulaşmaya çalışıyoruz."

"Açıkçası Imola yarışında benim için güzel bir hedefti çünkü belli bir noktadan sonra etrafımda pek fazla hareket yoktu. Yalnızdım. Fakat sonra Geoge ile aramı düzenli olarak kapatmaya başladım."

"Bu da bana zorlamaya devam etmem konusunda motivasyon verdi. Fakat hedefim George'u veya herhangi birini geçmekten ziyade puan kazanmaktı."

"Alfa Romeo'da olmaktan büyük keyif alıyorum. Sezona ilk yarıştan itibaren puan alarak başladık ve keyif aldığım şey takım olarak kaydettiğimiz ilerlemeydi. Bu maceradan kesinlikle büyük keyif alıyorum."

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images