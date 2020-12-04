Bottas: "Russell hızlı olacak"

Williams pilotu George Russell, Lewis Hamilton'ın COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Mercedes koltuğuna geçecek.

Mercedes'in diğer pilotu Valtteri Bottas, durumu şöyle yorumladı: "Her şeyden önce George'la takım arkadaşı olduğum için mutluyum. Bu, onun için harika bir fırsat ve aslında haberleri aldığımda, George'la bağ kurabiliyordum. Çünkü Williams'la yarışmaya başladım ve Williams dışında ilk fırsatım Mercedes'te yarışmak oldu. Sanırım nasıl hissettiğini biraz biliyorum."

"Bilmiyorum, George'a tavsiyelerde bulunmam gerekmiyor, çünkü Formula 1'de belli bir süredir yer alıyor. Mevcut araçları biliyor ve Williams'ta harika bir iş çıkarıyor. Takımın çoğunu iyi şekilde tanıdığını biliyoruz. Tabii ki bunlar yardımcı oluyor. Çok zeki, büyük ve kenetlenmiş bir ekibimiz var. Her şeyi hızlandırmak adına çok fazla desteğe sahip ve George da zaten nasıl süreceğini biliyor. Yani hızlı olacak"

"Lewis'in yokluğuna gelirsek, şimdi henüz Perşembe günündeyiz. Hafta sonu başlamadı. Sadece birkaç toplantı yaptık ve bizi nasıl etkileyeceğini söylemek zor. Hafta sonu her şeyi daha net göreceğiz. Her zaman iyi şekilde yarıştık. Yani onu zorlamaktan ve onun akım arkadaşı olmaktan keyif alıyorum. Ama takımdaki herkes gibi benim için de en önemli şey iyileşmesi ve gerçekten kötü semptomlar yaşamaması."

Bu yıl en çok nerde geliştiği sorusuna Bottas, "Geçen yıla kıyasla her şeye baktığımda, Lewis'e karşı attığım en büyük adım yarış temposu oldu. Yarış hızımın çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Karşılaştırma yapmanın zor olduğu tuhaf yarışlar vardı. Ama karşılaştırılabilir yarışlar aslında çok yakındı. Sonunda bu konuda ilerleme kaydettiğimiz için mutluyum. Bir sürücü olarak daha iyi olabilirim, bu süreç asla durmaz. Daha fazlası var. Üzerinde çalışabileceğim pek çok alan var. Ama bu yıldan kesinlikle olumlu şeyler alabilirim." yanıtını verdi.