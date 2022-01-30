Bottas, Rosberg'in neden emekli olduğunu "şimdi daha iyi anlıyor"

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Mercedes, 2010 yılında Formula 1'e geri döndüğünde Nico Rosberg ve Michael Schumacher kadrosuna sahipti. Schumacher, 2012 sonunda ikinci ve son kez emekli olurken, yerini 2008'de McLaren ile şampiyonluk ipini göğüsleyen Lewis Hamilton aldı.

Takım, Hamilton'ın ekibe katılmasından bir yıl sonra şampiyonluk savaşı vermeye başladı. Hamilton ve Rosberg, baskın Mercedes'le 2014, 2015 ve 2016 yıllarında kıyasıya bir rekabet içerisine girdiler.

Bu rekabet, beraberinde gerginlikler de getirdi ve ikili zaman zaman pist üstünde temas yaşadı. 2014 ve 2015 yıllarında gülen taraf Hamilton'dı, 2016'da ise Rosberg şampiyon oldu. Fakat Rosberg, varını yoğunu ortaya koyduğu o yılın ardından emekli olmayı seçti.

Alman pilot bu kararla, masanın üzerinde yaklaşık 50 milyon dolarlık bir çek de bıraktı. Çünkü kontratı devam ediyordu ve alacağı maaş hiç de azımsanacak bir seviyede değildi.

Ancak Rosberg, hedefine ulaşmıştı ve aynı zamanda Hamilton'ı yenebilecek bir seviyeye ulaşmanın hem zihinsel hem de fiziksel olarak kendisini çok zorladığını söylüyordu.

Nihayetinde Rosberg'in yerini 2017'de Valtteri Bottas aldı ve başlangıçta Rosberg'in neden en iyi takımda yarışmayı bırakıp, spordan ayrıldığı konusunda şaşkındı.

Fakat aradan geçen beş yılın ardından Bottas, şimdi Rosberg'i daha iyi anlıyor.

Supla podcastinde konuşan Bottas, "Mercedes'e ilk geldiğimde atmosfer çok farklıydı ve hem pist üstünde hem de pist dışında sert şekilde savaşan iki sürücü vardı. Sonrasında bu, siyasi bir mesele haline geldi."

"Mercedes'e katıldığım zaman, Nico'nun neden ayrıldığını çok merak etmiştim. Fakat artık onunla empati kurabiliyorum. Tüm bu tecrübelerime dayanarak, bunun kolay olmadığını söyleyebilirim."

"Boğazınızda bir bıçak varmış gibi hissediyorsanız, beyniniz her zaman düzgün çalışmıyor." dedi.

Top three qualifiers Lewis Hamilton, Mercedes AMG, Nico Rosberg, Mercedes AMG, and Valterri Bottas, Williams F1 Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images

Bottas, Hamilton'ın takıma ilk katıldığı zaman, kendisine karşı çok net olduğunu söylüyor.

"İlk yıllarda onu şampiyonada yenememek beni gerçekten rahatsız ediyordu. Fakat doğru dozda gerginlikle her zaman iyi ve saygılı bir ilişkimiz oldu."

"Son iki yılda onunla çok fazla zaman geçirdim, yarış olmadığı zamanlarda bile birbirimizi gördük. Şimdi bile dostuz."

"Birlikte çalışmaya başladığımızda, beni kenara çekti ve herhangi bir akıl oyunu oynamak istemediğini söyledi. Ben de ona aynı şekilde bunları yapmak istemediğimi söyledim. En iyi olan kazanmalıydı."

Bottas, Hamilton'ın bağlılığına şapka çıkarıyor ve spesifik örnekler veriyor.

"Lewis nadiren kötü yarışlar çıkarıyor. Her türlü duruma çok iyi uyum sağlıyor."

"Ayrıca şunu da söylemeliyim: Takımla çok çalışıyorum, her şeyi mümkün olduğunca gözden geçiriyorum. Fakat Lewis, iki günlüğüne fabrikaya gittiğimi duyduğunda, kendisi üç gün gidiyor. Eğer bir şüphesi varsa, bunu ortadan kaldırmaya çalışıyor."

"Bu yıl neredeyse her hafta simülatördeydi. Daha önce bunu hiç yapmamıştı. Sürekli bir şeyleri gözden geçirdi ve adanmışlığına gerçekten şapka çıkarmak gerekiyor."

"Bence F1 onun için diğer sürücülerden daha fazla anlam ifade ediyor."

"İçinde, her zaman sonuç almasını sağlayan o ateşi taşıyor."

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Erik Junius