Bottas: "Roket bilimine değil, sadece daha fazla parçaya ihtiyacımız var"

Hinwil merkezli ekip, sezon başından bu yana sıralama performanslarının düşmesiyle birlikte, bu sezon henüz puan alamayan tek takım konumunda.

Bottas, Montreal'de karışık koşullarda iyi gidiyordu ancak pist yüzeyi kururken kuru lastiklere geçmek için "bir tur erken" pit stop yaptı ve sonunda, puan getiren son pozisyonu alan Pierre Gasly'nin 10 saniye gerisinde 13. sırada bitirdi.

Beş aracın yarıştan çekildiği ve bu araçların üçünün -Ferrari’den Carlos Sainz ve Charles Leclerc ile Red Bull'dan Sergio Perez- düzenli olarak puan alan araçlar olduğu göz önüne alındığında, Sauber'in puan alma fırsatı kaçtı, özellikle de rakipleri Alpine'in iki ilk 10 pozisyonunu elde ettiği düşünüldüğünde.

Bottas yarıştan sonra şunları söyledi:

"Yapacak daha çok işimiz var."

"Yükseltmeler getirmeye devam etmemiz ve arabayı daha hızlı hale getirmemiz gerekiyor. Sonuçta bu roket bilimi değil, sadece daha fazla parçaya ihtiyacımız var."

İspanya Grand Prix'si için bir güncelleme paketi olup olmadığı sorulduğunda Fin pilot şu yanıtı verdi:

"Küçük şeyler var ama Barselona çok yüksek yere basma kuvveti olan bir pist, buradan farklı bir pist. Gördüğümüz gibi farklar yakın olacak. Bir sonraki adım Q2'ye geri dönmek ve sonra biraz daha iyi mücadele edebiliriz."

Takım arkadaşı Zhou Guanyu, C44'ün direksiyonunda zor bir hafta sonu geçirdi ve bu durum, antrenmanlarda iki kırmızı bayrak çıkmasına neden oldu.

Sıralama turlarına zamanında yetişemeyen Zhou, arkada başlayacağı için Bottas ile birlikte yarışa pit yolundan başladı.

Sonunda yarış galibi Verstappen tarafından tur yiyen tek sürücü olarak bitiren Çinli sürücü şunları itiraf etti:

"Farklı hamur lastiklerde zorlanıyorum. Yarışın yarısında zaten yarışın biraz dışındaydım, bu yüzden biraz yalnızdım.”

Marshals clear away the car of Zhou Guanyu, Stake F1 Team Kick Sauber C44, after crashing during Free Practice

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images