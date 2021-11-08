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Formula 1 / Meksika GP Haberler

Bottas: "Ricciardo bugün yarışımı mahvetti"

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Mercedes pilotu Valtteri Bottas, ilk turda yaşadığı temas ve sonrasında arkasında takılı kalması nedeniyle McLaren pilotu Daniel Ricciardo'nun, kendi yarışını mahvettiğini söyledi.

Bottas: "Ricciardo bugün yarışımı mahvetti"

Günü hakkında konuşan Bottas, "Bugün biraz lanetli bir gündü. İlk virajda Daniel'in aracının bana çarpmış olması her şeyi sınırladı. Bunu geride bırakmamız için en iyi şans, pite girdiğimiz anda oldu ancak yavaş bir pit stop yaptık."

"Aynı zamanda bugün diğer araçları takip etmek, hem motorda hem de frenlerde aşırı ısınmaya neden oldu, bu da beklediğimizden daha büyük bir sorun yarattı." dedi.

Ricciardo ile olan kazanın ardından onun arkasında sıkışması hakkında yorumlarda bulunan Bottas, "Evet, kendisi resmen bugün yarışımı mahvetti."

"Yani tabii ki de o kazayı bilerek yapmadığından eminim ve o kaza yüzünden kendi yarışı da mahvoldu. Ancak bugünkü yarışımı ideal bir hâle getirmediği de ortada." dedi.

Verstappen'in en hızlı turu almasını engellemek için iki kere pit stopa gelen Bottas, yarışın son turunda en hızlı turu yakalamayı başardı ve Hollandalı pilotun ekstra puanı almasına engel olarak Mercedes'e, sezon sonunda büyük bir yardımı olabilecek olan bir hamlede bulundu.

Attığı turu hakkında konuşan Fin pilot, "En hızlı turu atabilmek için iyi bir aralık yakalayamadık. Her şeyin sonunda her şey çok iyi birbirine oturdu çünkü George sayesinde ana düzlükte DRS alabildim. Sonrasında üçüncü virajın ardından da DRS'yi kullandım. Olay tamamen o aralığı bulmakla ilgiliydi." dedi.

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