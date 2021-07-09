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Formula 1 Haberler

Bottas: ''Red Bull'un Avusturya'da önde olması, başka pistlerde değişebilir''

Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Red Bull'un aracı Avusturya'da hızlı olsa da, bunun başka yerlerde değişebileceğini düşündüğünü açıkladı.

Bottas: ''Red Bull'un Avusturya'da önde olması, başka pistlerde değişebilir''

Bottas, 2021 sezonunda henüz yarış kazanamadı ve şu anda sürücüler şampiyonasını beşinci sırada sürdürüyor.

Avusturya Grand Prix'sinde ikinci olarak podyuma çıkan Mercedes sürücüsü, iki haftadır yarıştıkları pistte Red Bull'un daha hızlı olduğunu ve bu pistin onların aracına uyduğunu söyledi.

Fin pilot, aynı zamanda bu dengenin başka pistlerde değişebileceğini düşündüğünü de belirtti.

Bottas, ''Bu zorlu oldu ancak iki haftadır aynı pistte yarışıyorduk ve Red Bull burada bizden daha hızlı. Bu, başka pistlerde değişebilir. Bence bu pist onların aracına iyi uyuyor, ancak başka yerlerde de çok yavaş değillerdi.''

''Silverstone tamamen farklı. Orada daha fazla yüksek hızlı viraj var, neler olacağını göreceğiz. Silverstone için bir şeyler planladık.'' ifadelerini kullandı.

Bir sonraki Grand Prix, Silverstone'da gerçekleştirilecek ve Mercedes bu pistte normalde çok güçlü performanslar sergiliyor.

Bottas, Silverstone'la ilgili ifadelerine şu şekilde devam etti: ''Bence, eğer ileri doğru adım atarsak ve farkı kapatırsak bu iyi olabilir diye düşünüyorum.''

''Ancak dürüst olmak gerekirse, tüm bu iki hafta sonuna bakarsak, açık şekilde daha hızlı olan Red Bull'a karşı iyi hasar sınırlandırması yaptığımızı düşünüyorum.''

Fin pilot, bu sezon yapılan 9 yarışta beş kez podyuma çıksa da, şimdiye kadar yapılan yarışlar çok temiz geçmediğini  söyledi.

''Çok temiz geçtiğini söyleyemem. Bizim için açık şekilde daha kolay geçen bir yarış yoktu ve beşinci başlayıp, ikinci bitirmek için oldukça zorlu şekilde savaştık.''

''Bence bugün daha iyisini yapamazdık. Max çok iyi bir yarış geçirdi. O, çok hızlıydı. Red Bull'un aracı da çok hızlıydı.''

''İkincilik bugün bizim için en iyi seçenekti ve tek pit stop yapmak çok kolay değildi. Kesinlikle lastiklerden dolayı biraz zorlandık ancak böyle olacağını biliyorduk.''

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