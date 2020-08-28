Bottas: "Red Bull, Spa'da güçlü olacak"

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, bu yıl şimdiye kadar gerçekleştirilen yarışlarda çeşitli şanssızlıklar yaşadı ve şampiyonada 43 puan geride kalmış durumda.

Fin pilot, Spa'ya galibiyet hedefiyle geldiğini gizlememişti ancak kolay bir hafta sonu olmasını beklemiyor.

"Spa tüm sürücülerin sevdiği harika bir pist. Buradaki yarışlar her zaman heyecan verici oluyor. Hafta sonunu başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. İkinci sektör çok ilginç çünkü ne kadar dikkatli sürdüğünüze bağlı olarak çok fazla zaman kaybedebilir veya kazanabilirsiniz. Çok fazla viraj çeşitliliği olduğu için çok teknik. Dürüst olmak gerekirse Spa'daki tüm pist çok iyi."

"İspanya yarışı beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Bu da dahil olmak üzere benim lehime olmayan birkaç yarış vardı. Beklediğim sonuçları alamadım. Tüm gücünüzü ortaya koyduğunuz zaman bu tür sonuçlar özellikle can sıkıcı oluyor. Ama asıl önemli olan gücünüzü yeniden kazanmak ve doğru tutumu sergilemektir."

"Şimdi tüm endişelerden arınmış durumdayım ve en iyi performansımı göstermeye hazırım. Harika bir ruh halim var ve doğum günümü muhtemelen dünyanın en iyi aracıyla kutlamayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Tabii ki kolay olmayacak. Spa, lastikle ilgili sorun yaşadığımız pistlerden biraz farklı. Tahmin yapmamız zor ancak daha yumuşak lastiklerle tek pit stop yapmak zor olacak. Ama sıralama turlarında orta lastikle tur atmayı deneyebilirsiniz. Şimdilik lastik sorunlarıyla ilgili bir şey söylemem zor.”

"Burada hava serin olacak ve bizim için kötü haber değil. Red Bull'un çok hızlı olacağını biliyorum. Daha önce uzun sürüşlerde lastikleri çok iyi çalıştırdıklarını gördük. İster soğuk isterse de sıcak olsun, eminim bir tehdit oluşturacaklar."