Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
FP3:
09 Saat
:
41 Dakika
:
24 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP1:
6 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
12 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
27 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
40 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
54 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
62 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
75 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
96 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
27 Kas
FP1:
90 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Red Bull, Spa'da güçlü olacak"

paylaşım
yorumlar
Bottas: "Red Bull, Spa'da güçlü olacak"
Ekleyen:
, Editör

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Spa'da Red Bull'la Mercedes arasında yakın bir mücadele olmasını bekliyor.

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, bu yıl şimdiye kadar gerçekleştirilen yarışlarda çeşitli şanssızlıklar yaşadı ve şampiyonada 43 puan geride kalmış durumda.

Fin pilot, Spa'ya galibiyet hedefiyle geldiğini gizlememişti ancak kolay bir hafta sonu olmasını beklemiyor.

"Spa tüm sürücülerin sevdiği harika bir pist. Buradaki yarışlar her zaman heyecan verici oluyor. Hafta sonunu başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum. İkinci sektör çok ilginç çünkü ne kadar dikkatli sürdüğünüze bağlı olarak çok fazla zaman kaybedebilir veya kazanabilirsiniz. Çok fazla viraj çeşitliliği olduğu için çok teknik. Dürüst olmak gerekirse Spa'daki tüm pist çok iyi."

"İspanya yarışı beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Bu da dahil olmak üzere benim lehime olmayan birkaç yarış vardı. Beklediğim sonuçları alamadım. Tüm gücünüzü ortaya koyduğunuz zaman bu tür sonuçlar özellikle can sıkıcı oluyor. Ama asıl önemli olan gücünüzü yeniden kazanmak ve doğru tutumu sergilemektir."

"Şimdi tüm endişelerden arınmış durumdayım ve en iyi performansımı göstermeye hazırım. Harika bir ruh halim var ve doğum günümü muhtemelen dünyanın en iyi aracıyla kutlamayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Tabii ki kolay olmayacak. Spa, lastikle ilgili sorun yaşadığımız pistlerden biraz farklı. Tahmin yapmamız zor ancak daha yumuşak lastiklerle tek pit stop yapmak zor olacak. Ama sıralama turlarında orta lastikle tur atmayı deneyebilirsiniz. Şimdilik lastik sorunlarıyla ilgili bir şey söylemem zor.”

"Burada hava serin olacak ve bizim için kötü haber değil. Red Bull'un çok hızlı olacağını biliyorum. Daha önce uzun sürüşlerde lastikleri çok iyi çalıştırdıklarını gördük. İster soğuk isterse de sıcak olsun, eminim bir tehdit oluşturacaklar."

Marko: "2020, son yıllardaki en iyi kış dönemimizdi"

Önceki haber

Marko: "2020, son yıllardaki en iyi kış dönemimizdi"

Sonraki haber

Canlı Anlatım: Belçika GP 1. antrenman seansı

Canlı Anlatım: Belçika GP 1. antrenman seansı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Leclerc: "Ferrari'yi bu kadar geride görmek üzücü"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Ferrari'yi bu kadar geride görmek üzücü"

Verstappen: "Mercedes çok güçlü, pole pozisyonunu kazanmamız zor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Mercedes çok güçlü, pole pozisyonunu kazanmamız zor"

Belçika GP 2. antrenman: Verstappen, Ricciardo'nun önünde lider!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Belçika GP 2. antrenman: Verstappen, Ricciardo'nun önünde lider!

Hamilton: “Red Bull, Spa’da Mercedes’in önünde”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: “Red Bull, Spa’da Mercedes’in önünde”

Brawn: "Oval Bahreyn pist düzenini kullanmamak çok yanlış olurdu"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brawn: "Oval Bahreyn pist düzenini kullanmamak çok yanlış olurdu"

Horner: "F1, 2020'de gerçek Vettel'i görmüyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "F1, 2020'de gerçek Vettel'i görmüyor"

Alfa Romeo, Schumacher'i cuma günleri piste çıkarmayı planlıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo, Schumacher'i cuma günleri piste çıkarmayı planlıyor

Belçika Porsche Supercup: Antrenmanların lideri Ayhancan
Porsche Mobil1 Supercup Porsche Mobil1 Supercup / Antrenman raporu

Belçika Porsche Supercup: Antrenmanların lideri Ayhancan

Son Haberler

Brawn: "Oval Bahreyn pist düzenini kullanmamak çok yanlış olurdu"
F1 Formula 1 / Son dakika

Brawn: "Oval Bahreyn pist düzenini kullanmamak çok yanlış olurdu"

McLaren, 2021'de öne geçebilmek için yeni taban testine başladı
F1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, 2021'de öne geçebilmek için yeni taban testine başladı

Sainz: "Racing Point her zamanki gibi önümüzde"
F1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Racing Point her zamanki gibi önümüzde"

Haas, motor sorunlarının ardından hayal kırıklığı yaşıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Haas, motor sorunlarının ardından hayal kırıklığı yaşıyor

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Leclerc: "Ferrari'yi bu kadar geride görmek üzücü"

2
Formula 1

Verstappen: "Mercedes çok güçlü, pole pozisyonunu kazanmamız zor"

3
Formula 1

Belçika GP 2. antrenman: Verstappen, Ricciardo'nun önünde lider!

4
Formula 1

Hamilton: “Red Bull, Spa’da Mercedes’in önünde”

5
Formula 1

Brawn: "Oval Bahreyn pist düzenini kullanmamak çok yanlış olurdu"

Son Haberler

Brawn: "Oval Bahreyn pist düzenini kullanmamak çok yanlış olurdu"
F1

Brawn: "Oval Bahreyn pist düzenini kullanmamak çok yanlış olurdu"

McLaren, 2021'de öne geçebilmek için yeni taban testine başladı
F1

McLaren, 2021'de öne geçebilmek için yeni taban testine başladı

Sainz: "Racing Point her zamanki gibi önümüzde"
F1

Sainz: "Racing Point her zamanki gibi önümüzde"

Haas, motor sorunlarının ardından hayal kırıklığı yaşıyor
F1

Haas, motor sorunlarının ardından hayal kırıklığı yaşıyor

Alfa Romeo, Schumacher'i cuma günleri piste çıkarmayı planlıyor
F1

Alfa Romeo, Schumacher'i cuma günleri piste çıkarmayı planlıyor

Son Videolar

Bahreyn'in 'Oval' pistinde bir tur 01:06
Formula 1

Bahreyn'in 'Oval' pistinde bir tur

İstanbul Park'ın geri dönüşü, F1 2020 araçları ile Türkiye GP nasıl olur? - Motorsport Podcast 27:57
Formula 1

İstanbul Park'ın geri dönüşü, F1 2020 araçları ile Türkiye GP nasıl olur? - Motorsport Podcast

Grand Prix Greats – Belçika GP'den en akılda kalıcı anlar 08:20
Formula 1

Grand Prix Greats – Belçika GP'den en akılda kalıcı anlar

Mercedes F1 Direksiyonu! 05:04
Formula 1

Mercedes F1 Direksiyonu!

Mercedes F1 Pit Duvarı! 03:14
Formula 1

Mercedes F1 Pit Duvarı!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.