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Bottas: "Red Bull Ring, rakiplerimize çok daha fazla uyan bir pistti"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes Formula 1 pilotu Valtteri Bottas, Red Bull Ring pistinde geride kaldıklarını kabul etse de, diğer pistlerde durumun farklı olabileceğini düşünüyor.

Bottas: "Red Bull Ring, rakiplerimize çok daha fazla uyan bir pistti"

Max Verstappen, Red Bull Ring'de gerçekleştirilen her iki yarışta da baskın bir performansla zafere ulaşmayı başardı.

Hollandalı pilot, geçen hafta sonu kariyerinde ilk kez Grand Slam yaptı ve aynı zamanda Red Bull'un arka arkaya beşinci galibiyetini elde etti.

Diğer tarafta Mercedes, turbo hibrit motorlar dönemindeki en kötü dönemini geçiriyor ve ilk kez beş yarış arka arkaya zafer alamadı.

Yarışı ikinci sırada bitiren Valtteri Bottas, hafta sonu boyunca Red Bull'un temposunda olmadıklarını dile getirdi.

Bottas, "Yarışın benim için sorunsuz gittiğini söyleyemem. Kolay bir yarış değildi, beşinci başladım ve ikinci oldum. Fakat bunun için ciddi şekilde zorlamam gerekiyordu."

"Bundan daha iyisini yapabileceğimizi sanmıyorum. Max kendisi adına kolay bir zafer elde etti. Harika sürdü, aracı çok hızlıydı ve bizim için ikincilik maksimum sonuçtu."

"Tek pit stop ile böyle bir sonuca ulaşmak çok zordu. Yarış biterken lastiklerim tamamen bitmek üzereydi fakat bunu tahmin ediyorduk ve buna hazırdık."

"Red Bull Racing'in hızı artık bizi şaşırtmıyor. Bir hafta önce çok hızlılardı ve yine çok hızlı olmalarını bekliyorduk. Öyle de oldular. Görünüşe bakılırsa McLaren biraz gelişti. Yarışın sonunda Lando bana sürekli baskı yaptı ve bu, beklenmedik bir şeydi çünkü bir hafta önce daha gerideydiler."

"Belki Lando bana ne bulduklarını söyler de biz de aynı şeyi yaparız!" dedi.

Bottas, Mercedes'in bu yıl yarış kazanmasının her zamankinden daha zor olduğunu kabul etti ancak Red Bull Ring'in kendilerine uygun olmadığı konusunda netti.

Ayrıca umudunun Silverstone'daki güncellemelere bağlı olduğunu da ima etti.

Fin pilot, "Kazanmak hiç kolay değil fakat iki haftadır Red Bull Racing'in açıkça avantaja sahip olduğu bir pistte yarışıyoruz. Diğer pistlerde her şey farklı olabilir."

"Buradaki pist, rakiplerimiz için harika. Fakat Silverstone farklı bir pist ve çok daha yüksek hızlı virajlar var. Bakalım her şey nasıl olacak."

"Ayrıca birkaç hafta içinde bazı güncellemelerimiz olacak. Sonrasında ise daha fazla güncelleme beklenmiyor."

"Her hâlükârda maksimumu vereceğiz ancak Red Bull Racing'i yenmenin inanılmaz derecede zor olacağını düşünüyorum."

"Eğer Silverstone'da gelişebilir ve farkı kapatabilirsek, daha iyimser olacağız. Red Bull bu iki yarışta çok hızlıydı ve kayıpları minimuma indirdik."

Valtteri Bottas, Mercedes, 2nd position, and Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in the Press Conference

Valtteri Bottas, Mercedes, 2nd position, and Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in the Press Conference

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

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