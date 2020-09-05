Bottas: “Red Bull, motor modu değişikliğinden ne kadar memnundur bilemiyorum”

Mercedes sürücüsü Bottas, İtalya Grand Prix'si sıralama turlarında takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın hemen arkasında kalıp ikinci sırada yer aldı.

Üçüncü sırada yer alan Carlos Sainz ise Hamilton’ın 0.8 saniye gerisindeydi. Ayrıca Hamilton tur rekorunu kırmasının yanında, F1 tarihinin ortalama hız anlamında en hızlı turunu da atmış oldu.

Bu derece, FIA’nın sıralama turları ile yarışta motor modu değişimi yapmasını yasaklamasının ardından geldi.

Sıralama turlarından sonra konuşan Bottas, Red Bull’un bu yasağı desteklemesinin ardından şu anda ne kadar mutlu olduğundan emin olmadığını söyledi.

Bottas, “Uzun sürüşlerdeki hızımız güçlü gözüküyor.”

“Motor modu kuralının değişmesiyle, yarışlar bizim için her zamankinden daha iyi olacak. Umarım iyi olur.”

“Red Bull’un şu anda bu değişiklikten ne kadar memnun olduğundan emin değilim.”

“Beklendiği gibi, sonuçlarımız oldukça iyi. Bu hafta sonu, sıralama turlarında piste ilk çıkma sırası bendeydi. Tersi olsaydı sonuç nasıl olurdu bilemiyorum, ancak ikinci seansın sonu dışında hava koridorum yoktu.”

“Yalnız başıma sürmek, pistteki en kötü şey değil ancak elbette düzlükte avantajım olmuyor.”

“Cuma günü uzun sürüşlerde Lewis’e göre iyi bir hızım vardı, yani savaş henüz bitmedi.”

“Beklediğim gibi, Lewis’le çok yakındık. Yarın güzel bir yarış olacak.” ifadelerini kullandı.

Pole pozisyonunun sahibi Hamiltona’a parti modunu özleyip özlemediği sorulduğunda, “Daha önce hiç parti modumuz olduğunu düşünmüyorum! Bu, birinin uydurduğu bir şey. Bunu Spa’da kullanıp kullanmadığımızı kim bilebilir?” diyerek şaka yaptı.