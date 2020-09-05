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Formula 1 / İtalya GP / Son dakika

Bottas: “Red Bull, motor modu değişikliğinden ne kadar memnundur bilemiyorum”

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Bottas: “Red Bull, motor modu değişikliğinden ne kadar memnundur bilemiyorum”
Ekleyen:
, Editör

Monza’daki sıralama turlarında ikinci olan Valtteri Bottas, bu hafta sonu getirilen motor modu yasağının ardından Red Bull’un bu konuda memnun olup olmadığından emin olmadığını söyledi.

Mercedes sürücüsü Bottas, İtalya Grand Prix'si sıralama turlarında takım arkadaşı Lewis Hamilton'ın hemen arkasında kalıp ikinci sırada yer aldı.

Üçüncü sırada yer alan Carlos Sainz ise Hamilton’ın 0.8 saniye gerisindeydi. Ayrıca Hamilton tur rekorunu kırmasının yanında, F1 tarihinin ortalama hız anlamında en hızlı turunu da atmış oldu.

Bu derece, FIA’nın sıralama turları ile yarışta motor modu değişimi yapmasını yasaklamasının ardından geldi.

Sıralama turlarından sonra konuşan Bottas, Red Bull’un bu yasağı desteklemesinin ardından şu anda ne kadar mutlu olduğundan emin olmadığını söyledi.

Bottas, “Uzun sürüşlerdeki hızımız güçlü gözüküyor.”

“Motor modu kuralının değişmesiyle, yarışlar bizim için her zamankinden daha iyi olacak. Umarım iyi olur.”

“Red Bull’un şu anda bu değişiklikten ne kadar memnun olduğundan emin değilim.”

“Beklendiği gibi, sonuçlarımız oldukça iyi. Bu hafta sonu, sıralama turlarında piste ilk çıkma sırası bendeydi. Tersi olsaydı sonuç nasıl olurdu bilemiyorum, ancak ikinci seansın sonu dışında hava koridorum yoktu.”

“Yalnız başıma sürmek, pistteki en kötü şey değil ancak elbette düzlükte avantajım olmuyor.”

“Cuma günü uzun sürüşlerde Lewis’e göre iyi bir hızım vardı, yani savaş henüz bitmedi.”

“Beklediğim gibi, Lewis’le çok yakındık. Yarın güzel bir yarış olacak.” ifadelerini kullandı.

Pole pozisyonunun sahibi Hamiltona’a parti modunu özleyip özlemediği sorulduğunda, “Daha önce hiç parti modumuz olduğunu düşünmüyorum! Bu, birinin uydurduğu bir şey. Bunu Spa’da kullanıp kullanmadığımızı kim bilebilir?” diyerek şaka yaptı.

 

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Seri Formula 1
Etkinlik İtalya GP
Editör Cem Özel

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