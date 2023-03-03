Bottas: "Red Bull, Ferrari ve Aston Martin diğerlerinden biraz daha önde"

Haberi dinle

Alfa Romeo sezon öncesinde orta grubun sağlam takımlarından birisi olarak öne çıktı fakat yine de orta grubun en hızlısı olmaları beklenmiyor.

Bu sezona geçen yılki kadar güçlü başlayıp başlayamayacakları sorusuna yanıt veren Valtteri Bottas, "Bence bunu yapmak mümkün fakat her zaman olduğu gibi testlerden sonra bu konuda bir şey söylemek çok zor."

"Orta grup çok yakın, hangi takımların test ve yarış arasında bir şeyler bulduğunu, hangilerinin yeni şeyler getireceğini bilemezsiniz."

"Bu yüzden durum değişebilir çünkü mücadele çok yakın, her şey fark yaratıyor. Fakat kesinlikle mücadelenin içindeyiz. Umarım orta grubun önünde oluruz fakat bilemiyorum, pek çok soru işareti var." cevabını verdi.

Yarış temposunun ne kadar iyi olduğu sorusuna yanıt veren Bottas, "Red Bull kadar hızlı değildi, Ferrari kadar da hızlı değildi. Ayrıca Aston'un yarış simülasyonunu da daha hızlı görünüyordu fakat sonrası oldukça yakındı."

"Yine de az önce dediğim gibi, günün hangi saatinde sürüş yaptığınızın performans ve lastikler üzerinde büyük bir etkisi var."

"Ayrıca sırf motor modu ile 1 saniye fark yaratabilirsiniz. Tüm bunlara dayanarak mücadelenin içinde olduğumuzu düşünüyoruz fakat hepsi bu kadar." şeklinde konuştu.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Mercedes'le yarışıp yarışamayacakları sorulduğunda ise, "Uzun sürüşlere bakarsak evet, öyle görünüyordu. Bizden daha hızlı oldukları anlar oldu fakat bizden daha yavaş oldukları anlar da vardı."

"Bu, yaşadıkları sorunları çözüp çözemeyeceklerine bağlı. Fakat bizim rakamlarımıza göre galibiyet için yarışamayacak gibi görünüyorlar. Yine de asla bilemezsiniz." dedi.

Bottas, testlerde güç ünitesi problemi ile yolda kalmıştı.

Fin pilot bu konunun sorulması üzerine, "Henüz bu konuda çok fazla bilgi almadım. Sanırım hasar gören parçanın araştırması hâlâ devam ediyor."

"Bu yüzden, hazır olduğu vakit bir güncelleme alacağıma eminim. Umarım ciddi bir şey yoktur." yanıtını verdi.

Son olarak Aston Martin'in attığı adımla ilgili, "Eğer gerçekse, bu kesinlikle büyük bir adım. Kış boyunca en büyük gelişimi Aston Martin'in kaydettiğini düşünüyorum fakat göreceğiz."

"Biz de geçen yıldan daha iyisini yapmak istiyoruz. 2022'de altıncı olduk ve bu sezon daha da yukarıda olmalıyız. Bunu yapmak için de tutarlı olmalısınız."

"Bir sonraki adım atmak sadece benim değil, tüm takımın hedefi. Her yıl gelişiyoruz ve yeni araçta gördüklerimize bakarak, hedefimize ulaşma fırsatımız olduğu düşüncesindeyim."

"Bunun için geçen yıldan daha tutarlı ve daha dayanıklı olmalıyız." dedi.