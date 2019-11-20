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Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Red Bull düzlüklerde Mercedes'ten hızlı"

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Bottas: "Red Bull düzlüklerde Mercedes'ten hızlı"
20 Kas 2019 17:48

Valtteri Bottas, son yarışın ardından Mercedes'in düzlüklerde Red Bull'un gerisinde kaldığını söyledi.

Valtteri Bottas, Brezilya'da yağ basıncı sorunu nedeniyle yarış dışı kalırken, yarış sonrası verdiği demeçte özellikle Red Bull'un düzlüklerde çok hızlı olduğuna dikkat çekti.

Fin pilot, "Açıkçası bizim için zor bir hafta sonuydu. İlk turda hiç pozisyon kazanamadım ve yarışın zor olacağı ortadaydı. İlk bölümde lastikleri mümkün olduğunca korumak ve uzun bir ilk bölüm atmak istedik. Ancak tempom yeterli değildi ve sektörün orta kısmında problemlerle boğuştuk. Bu yüzden sert lastiğe geçip tek pit stop denedik. Ancak lastikler istediğimiz gibi çalışmıyordu."

"Sonra pit stop yaptık ve tuhaf bir motor sorunu vardı. Radyodan  bana söylenmesinden sonra aynalarda duman görmeye başladım. Ama güç kaybını hissetmedim. Üçüncü virajdan sonra motor kapandı."

"Aracı en uygun yerde durdurdum ancak aracı hareket ettiremediler  çünkü taban bir şeye takıldı. Sanırım sorun buydu ve bu yüzden güvenlik aracı girdi."

"Motor pek iyi görünmüyor. Abu Dhabi'de neler olacak bilmiyorum ama cuma günkü motorlarla yarışı çıkarabileceğimi sanmıyorum. Bu motor da bitmiş gibi görünüyor."

"Hafta sonu boyunca Red Bull'un rekabetçi olacaklarını biliyorduk, ancak özellikle düzlüklerde beklediğimizden daha hızlı çıktılar. Araçları virajlarda hep hızlıydı, ancak şimdi düzlüklerde bizden daha iyiler."

"Abu Dhabi'de neler olacak bilmiyorum. Bence üç takımın galibiyet için savaştığı yakın bir mücadele  göreceğiz. Abu Dabi'deki pistte çeşitli tiplerde virajlar var. Mücadelenin Brezilya'dakilerle aynı olacağını düşünüyorum. En azından pist deniz seviyesinde, bu yüzden bizim için daha kolay olacak."

Bottas, Red Bull'un 2020 için ciddi bir şampiyonluk adayı olacağına da dikkat çekti.

"Sezon başındaki durumu ve sonunu karşılaştırırsak, Red Bull'un sağlam bir gelişim kaydettiğini söyleyebiliriz. Ancak, gelecek yıl yeni bir sezon bizi bekliyor. Tüm takımlar yeni araçlar yapacaklar. Şimdiden güç durumunu tahmin etmek imkansız. Kurallar pek değişmese de, yeni araçlar olacak."

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