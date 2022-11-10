Bottas: "Rakiplerimizle arayı kapatmaya çalışacağız"

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Alfa Romeo sezonun en istikrarsız takımlarından birisiydi ve sezon başındaki performansını yılını geneline yayamadı.

Bu hafta sonu yapılacak Brezilya GP, şampiyona altıncılığını korumaları için kritik olacak.

Bu konu hakkında konuşan Bottas, "Sürücülerin yıl boyunca en çok beklediği yarışlardan birisi Brezilya GP'dir."

"Yerel taraftarlar inanılmaz tutkulular ve bu yüzden bu pistte podyuma çıkmak harika bir his."

"Sezonun ikinci yarısındaki zorlu yarışlardan sonra Mexico City'de puan kazanmak güzeldi. Şu anda iyi bir ruh hali içerisindeyim. Geçen haftayı Arjantin'de geçirdim, doğayı keşfettim ve kendimi Güney Amerika kültürüne kaptırdım. Bolca dinlendim ve sezonun son iki yarışı için hazırım."

"İşimiz henüz bitmedi. Rakiplerimizle arayı kapatmak ve gelecek haftaki final yarışından önce daha fazla puan kazanmak için tempomuzu yüksek tutmamız gerekiyor."

Guanyu Zhou ise Interlagos'un tadına bakmak için sabırsızlanıyor.

"Efsanevi pilotlardan bazıları Brezilya'dan geldi ve şimdi bu toparlarda yarışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Birkaç hafta önce simülatörde çalışmaya başladığım ve keşfedilmesi gereken bir yeni pistle daha karşı karşıyayım. Beklentilerim yüksek."

"Takımı Mexico City'de yeniden ilk onda görmek ve önemli puanlar kazanmak harikaydı. İyi bir tempomuz olduğunu biliyoruz, bu yüzden sıkı çalışmaya devam edersek bunu koruyabileceğimizden eminim."

"Önümüzdeki hafta sonu bu yıl son kez sprint formatında yarışacağız, bu yüzden elimizden geldiğince iyi hazırlanmamız gerekiyor."

"Imola ve Avusturya bize her şeyin mümkün olduğunu gösterdi."