Bottas: "Rakiplerimizin kimler olacağını şimdi göreceğiz"

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Alfa Romeo geçen yıl ileriye doğru iyi bir adım atmayı başarmıştı fakat bu formu tüm yıla yaymayı başaramadılar.

Bu yıl takımdaki ikinci yılını geçiren Valtteri Bottas, daha da iyi bir yıl geçirmelerini umuyor.

Fin pilot, "Takımla geçirdiğim ilk yıl ilginçti. Sezon boyunca güçlendik ve birlikte sağlam bir ilerleme kaydettik."

"Şimdi takip etmemiz gereken tek bir yön var: Yukarıya, yani daha iyiye gitmek."

"Önümüzdeki birkaç gün, diğer takımlara kıyasla nerede olduğumuza dair doğru bir fikir edinmemize ve doğrudan rakiplerimizin kimler olacağını görmemize yardımcı olacak."

"Önümüzde uzun bir sezon var: Yeniden yarışmak için son derece motiveyim ve takım için iyi sonuçlar almak istiyorum."

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 Fotoğraf: Alfa Romeo

"Başarılı olmak için gerekli güce sahip olduğumuzu biliyoruz ve C43'ün tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için odaklanmaya devam etmeliyiz." dedi.

Çaylak Zhou Guanyu'nun ilk yılından beklentileri ise oldukça yüksek.

"Yeni bir sezonun hemen öncesindeyiz. Çaylak yılımda çok şey öğrendim ve 2023'te daha da gelişmek adına tüm bu deneyimi kullanmaya çalışacağım."

"Geride kalan süreçte, takım olarak çok iyi sonuçlar aldık ve bu sezon için beklentilerimiz kesinlikle daha yüksek."

"Bir yıl öncesine kıyasla kendimi çok daha rahat hissediyorum ve bunu avantaja çevirmekte kararlıyım."

"Kendimi pistteki tüm zorluklarla yüzleşmeye hazır hissediyorum."

"Hâlâ öğrenilecek ve başarılacak çok şey var. Takım olarak bizi nelerin beklediğini görmek beni heyecanlandırıyor."

"Bunu sabırsızlıkla bekliyorum."