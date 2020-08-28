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Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Rakiplerimiz yakın görünüyor"

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Bottas: "Rakiplerimiz yakın görünüyor"
Ekleyen:
, Editör

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, cuma gününün ardından verdiği demeçte rakip takımların Mercedes'e yakın olduğunu belirtti.

Bugün 31 yaşına giren Valtteri Bottas, ilk antrenman seansını lider tamamlasa da ikinci seansta geride kaldı.

Fin pilot, Red Bull'un lider tamamladığı günün ardından mücadelenin çok yakın olduğunu ancak araçta geliştirebilecekleri pek çok şey olduğunu belirtti.

"Güzel bir doğum günüydü! Doğum gününde yapabileceğim daha kötü şeyler var. Yani evet, özellikle ilk seans iyiydi. İkincisi biraz daha zordu ama önemi yok. Ayrıca turu tam olarak bir araya getiremedim. Ama eminim bazı şeyleri eski haline döndürebiliriz."

"Mücadele çok yakın görünüyor. Cuma günü, diğer takımların Cumartesi günü yaptıklarından biraz daha iyi performans gösterdiğini gördük. Ancak şimdiye kadar gördüklerimizden yola çıkarsak, gerçekten  yakın görünüyor, bu yüzden yarın heyecan verici olacak ve eminim daha fazla gelişebiliriz. Ama bunu yapmak diğerlerine de bağlı olacak."

Aracın dengesi sorulduğunda Bottas, "Dürüst olmak gerekirse tüm gün önden kayma vardı. İkinci seansta ön tarafta biraz sorun vardı. Bu yüzden ön tarafı daha güçlü hale getirebilirsek daha fazlasını alabiliriz." yanıtını verdi.

Bottas, Spa'da yeni araçlarla sürüş yapmanın harika olduğunu ekledi.

"Her yıl bundan daha hızlı olamayacağını düşünüyorsunuz ama hep öyle oluyor. Çok yüksek viraj hızları var ve gerçekten ok eğlenceli. G-kuvvetini ve araçları hissetmek harika, gerçekten keyif verici."

 

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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