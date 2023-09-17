Bottas: "Q2'ye kalabilecek hıza sahip değildik"

Bu hafta sonuna güncelleme paketiyle gelen Alfa Romeo, cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turlarında beklentilerin çok altında bir performans sergiledi ve iki araçla da ilk bölümde elendi.

Valtteri Bottas 16. en iyi zamanı yaptığı seansın ardından şöyle konuştu: "Bugünkü turlarım aslında iyiydi fakat Q2'ye kalacak hızımız yoktu."

"Son turumun sonuna doğru biraz trafiğe yakalansam da genel olarak düne kıyasla biraz hız kaybetmiş gibi görünüyoruz. Bundan ötürü de ayarlardan biraz ödün vermek zorunda kaldık."

"Araçtan en iyi şekilde yararlanamıyormuşuz gibi hissettik, bu hayal kırıklığı yarattı çünkü dün iyi bir temelimiz var gibi görünüyordu."

"Yarın uzun bir gün olacak ve ilerleme kaydetmek hiç kolay olmayacak; stratejimizden ve karşımıza çıkabilecek her türlü durumdan en iyi şekilde yararlanmaya odaklanmalıyız."

"Sonuçta burası bir cadde pisti ve geçmişte burada bazı öngörülemeyen durumlar gördük: kartlarımızı iyi oynarsak, iyi bir sonuç elde etme şansımız olacak."

Sparks trail from Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Zhou Guanyu da daha fazlasını beklediklerini kabul etti.

"Bugün biraz daha fazlasını bekliyorduk fakat Q2'ye ulaşmak zordu."

"19. olmak hayal kırıklığı yaratıyor fakat bizim için seansın ne kadar zor geçtiğini ortaya koyuyor."

"Aracımla rahat değildim ve temiz bir tur atmak gerçekten zordu: böyle bir pistte iyi hissetmediğinizde, tutarlılık yakalamanız zor oluyor. Sonunda da bunun bedelini ödüyorsunuz "

"Nerede hata yaptığımızı anlamamız gerekiyor."

"Yarışta geriden gelmek kolay olmayacak ama her şey hâlâ mümkün."

"Hâlâ ilerleyebiliriz ve strateji sayesinde pozisyonlar kazanabiliriz. Asla asla dememek gerekiyor, iyi bir sonuç almak için her şeyimizi vereceğiz."