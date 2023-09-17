Bottas: "Q2'ye kalabilecek hıza sahip değildik"
Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas, Singapur'da Q2'ye kalabilecek hızda olmadıkları için sonuca şaşırmadığını söylüyor.
Bu hafta sonuna güncelleme paketiyle gelen Alfa Romeo, cumartesi günü gerçekleştirilen sıralama turlarında beklentilerin çok altında bir performans sergiledi ve iki araçla da ilk bölümde elendi.
Valtteri Bottas 16. en iyi zamanı yaptığı seansın ardından şöyle konuştu: "Bugünkü turlarım aslında iyiydi fakat Q2'ye kalacak hızımız yoktu."
"Son turumun sonuna doğru biraz trafiğe yakalansam da genel olarak düne kıyasla biraz hız kaybetmiş gibi görünüyoruz. Bundan ötürü de ayarlardan biraz ödün vermek zorunda kaldık."
"Araçtan en iyi şekilde yararlanamıyormuşuz gibi hissettik, bu hayal kırıklığı yarattı çünkü dün iyi bir temelimiz var gibi görünüyordu."
"Yarın uzun bir gün olacak ve ilerleme kaydetmek hiç kolay olmayacak; stratejimizden ve karşımıza çıkabilecek her türlü durumdan en iyi şekilde yararlanmaya odaklanmalıyız."
"Sonuçta burası bir cadde pisti ve geçmişte burada bazı öngörülemeyen durumlar gördük: kartlarımızı iyi oynarsak, iyi bir sonuç elde etme şansımız olacak."
Sparks trail from Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Zhou Guanyu da daha fazlasını beklediklerini kabul etti.
"Bugün biraz daha fazlasını bekliyorduk fakat Q2'ye ulaşmak zordu."
"19. olmak hayal kırıklığı yaratıyor fakat bizim için seansın ne kadar zor geçtiğini ortaya koyuyor."
"Aracımla rahat değildim ve temiz bir tur atmak gerçekten zordu: böyle bir pistte iyi hissetmediğinizde, tutarlılık yakalamanız zor oluyor. Sonunda da bunun bedelini ödüyorsunuz "
"Nerede hata yaptığımızı anlamamız gerekiyor."
"Yarışta geriden gelmek kolay olmayacak ama her şey hâlâ mümkün."
"Hâlâ ilerleyebiliriz ve strateji sayesinde pozisyonlar kazanabiliriz. Asla asla dememek gerekiyor, iyi bir sonuç almak için her şeyimizi vereceğiz."
Son Haberler
Wolff: "Russell, podyumu hak ediyordu"
Wolff: "Russell, podyumu hak ediyordu" Wolff: "Russell, podyumu hak ediyordu"
Verstappen: "Güvenlik araçlarında şanssızlık yaşadık"
Verstappen: "Güvenlik araçlarında şanssızlık yaşadık" Verstappen: "Güvenlik araçlarında şanssızlık yaşadık"
Alonso: "Geri kalmamızda teknik direktifin etkisi yok"
Alonso: "Geri kalmamızda teknik direktifin etkisi yok" Alonso: "Geri kalmamızda teknik direktifin etkisi yok"
Resmi: Perez, Albon ile yaşadığı temas nedeniyle 5 saniye zaman cezası aldı
Resmi: Perez, Albon ile yaşadığı temas nedeniyle 5 saniye zaman cezası aldı Resmi: Perez, Albon ile yaşadığı temas nedeniyle 5 saniye zaman cezası aldı
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar