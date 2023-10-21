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Bottas: "Puan mücadelesinden uzakta değiliz"

Alfa Romeo pilotları, Amerika'dan puanla ayrılabileceklerini düşünüyorlar.

Editör Ezel Tan
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Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team, Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team, in the pit lane

Son dönemde getirdiği güncellemeleri giderek daha iyi anlayan Alfa Romeo, performansını yükseltmeye başladı.

Zhou Guanyu, yakın sıralama turlarında 12. en iyi zamanı yaparken, Valtteri Bottas 13. sırada yer aldı.

Seansın ardından konuşan Bottas şöyle dedi: "Bugünkü sonuç fena değildi. Bence ilk ona bu kadar yakın olmak umut verici: iyi bir başlangıçla daha fazla sıra kazanabilir ve Pazar günkü yarışta puan için mücadele edebiliriz."

"Dışarısı sıcak ama nem çok fazla yok. Bu da sürüşü Singapur ve Katar gibi son yarışlara kıyasla daha rahat hale getiriyor."

"Sadece bir saatlik antrenmanla doğru dengeyi bulmak kolay değil ve tabii ki geliştirilebilecek şeyler var, ancak durum herkes için aynı."

"Sanırım bugünkü en büyük zorluk son sektörde lastiklerimin aşırı ısınmasıydı, bu da temiz bir tur atmayı daha zor hale getirdi."

"Yine de ilk 10'dan çok uzakta değiliz, ki bu da çok pozitif bir durum."

"Yarın ayrı bir sıralama turları ve yarışla bağımsız bir gün olacak. Odak noktamız Pazar günkü ana yarış olmaya devam etse de, puan fırsatlarını kollayacağız."

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

Zhou Guanyu ise pazar günü puan mücadelesi vermelerini bekliyor.

"Bugünkü sonuçlara bakarak Pazar günü kesinlikle puan için yarışabileceğimize inanıyorum. Antrenman seansında biraz zorlanmamıza rağmen takım olarak ilerleme kaydettik."

"Seanslar arasında araç dengesini geliştirmeyi  başardık, ki bu da sıralama turlarında biraz ritim yakalamamızı ve Q3 mücadelesine girmemizi sağladı."

"Sonuç kötü değil fakat içimde daha da fazlasının mümkün olduğu duygusu var."

"Her şeye rağmen bugün yaptığımız işten memnun olduğumuzu söyleyebiliriz ve bunun Cumartesi gününü çok daha temiz geçirmemizi sağlayacağına eminim."

"Öndeki takımların tempo açısından avantajlı oldukları açık fakat ana rakiplerimizle savaşıp, Pazar günü ilk ona girebileceğimizi düşünüyorum."

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