Bottas, Portimao'da eski güç ünitesini kullanabilecek!

Valtteri Bottas ve Mercedes için müjdeli haber gelmiş gibi görünüyor. Imola yarışının 34. turunda Finlandiyalı pilot ve George Russell oldukça büyük bir kaza yapmış ve ardından araçta çok büyük bir hasar olmuştu.

W12'nin şasisi, kazada çok büyük bir darbe aldığı için Portekiz GP'de kullanılmayacak ve bu hafta sonu yeni bir şasiye geçecek. Güç ünitesi ise ayrıntılı analiz için Brixworth'e gönderilmişti.

Mercedes'in yaptığı analizlerin sonucu olumlu çıktı ve teknisyenler, kapsamlı testler sonra güç ünitesini yeniden monte ederek Portimao'ya gönderdiler.

Mercedes mühendisleri, ünitesinin sorunsuz şekilde çalıştığından emin görünüyorlar.

Bu, Mercedes ve Bottas için rahatlatıcı bir haber. Çünkü Red Bull ile çok yakın bir savaş olacağı için, daha henüz üçüncü yarışta yeni bir üniteye geçmek oldukça dezavantajlı bir duruma düşecekleri anlamına geliyordu.