Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Yarış:
20 Saat
:
43 Dakika
:
19 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
FP1:
12 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
Biletler
31 Eki
FP1:
20 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
33 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
47 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
FP1:
54 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
61 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Eifel GP / Son dakika

Bottas: "Pole pozisyonunu son turda almak inanılmaz bir his"

paylaşım
yorumlar
Bottas: "Pole pozisyonunu son turda almak inanılmaz bir his"
Ekleyen:
, Editör

Eifel GP'si sıralama turlarında pole pozisyonunu alan Mercedes-AMG Petronas pilotu Valtteri Bottas, attığı son turla beraber pole pozisyonunu ele geçirmesinin çok güzel bir his olduğunu söyledi.

Nürburgring pistinde, kariyerinin 14. pole pozisyonunu elde eden Valtteri Bottas, sıralama seansı sonrasında kapalı parkta yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bunu attığınız son turda, elinizdeki son şansta kazanmanız çok güzel, üçüncü seansta attığım son tur mükemmeldi."
"İhtiyacım olan tur buydu ve bunu ortaya koymak çok güzel bir his. Tabii ki de bu koşullar altında daha az antrenman yapmamız, piste çıkış turunda lastikleri ideal koşullarına getirmemiz oldukça karmaşık bir durum ortaya koydu. Bence bugünün en önemli zorluklarından birisiydi."

İlgili haberler:

Bottas, pole pozisyonunu almasının en önemli nedeninin piste çıkış turundaki eforu olduğunu söyledi: "Garajdan (takım arkadaşı Lewis Hamilton ile) neredeyse aynı anda çıktık ve piste önce çıkmak O'nun (Hamilton) kararıydı."
"Zigzag yapmak mı yoksa daha farklı bir şey mi bilmiyorum, ama lastikleri ideal aralığa getirdik, sonrasında da tur gayet iyiydi ve ben de çok keyif aldım."
Fin pilot, yarın yapılacak yarış için ise ümitli konuştu: "Yarın kazanacağıma inanıyorum. Tek hedefimiz bu ve umuyorum ki iyi bir start alabiliriz."
 
"Wolff'un Mercedes'ten ayrılığı, kötü sonuçları tetikleyebilir"

Önceki haber

"Wolff'un Mercedes'ten ayrılığı, kötü sonuçları tetikleyebilir"

Sonraki haber

Verstappen hayal kırıklığı yaşıyor

Verstappen hayal kırıklığı yaşıyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Eifel GP
Alt-etkinlik QU
Pilotlar Valtteri Bottas
Editör Efe Kahya

Çok Okunanlar Bugün

Eifel GP: Bottas pole pozisyonunda, Mercedes 1-2!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Eifel GP: Bottas pole pozisyonunda, Mercedes 1-2!

"Wolff'un Mercedes'ten ayrılığı, kötü sonuçları tetikleyebilir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

"Wolff'un Mercedes'ten ayrılığı, kötü sonuçları tetikleyebilir"

Bottas: "Pole pozisyonunu son turda almak inanılmaz bir his"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Pole pozisyonunu son turda almak inanılmaz bir his"

Verstappen neden Red Bull'un sosyal medya hesaplarını takipten çıkardı?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen neden Red Bull'un sosyal medya hesaplarını takipten çıkardı?

Analiz: Red Bull, 2021 sonrası için Honda motorunu alabilir mi?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Analiz: Red Bull, 2021 sonrası için Honda motorunu alabilir mi?

Resmi: Nürburgring'de Stroll'ün yerine Hulkenberg yarışacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Nürburgring'de Stroll'ün yerine Hulkenberg yarışacak!

Red Bull'un ön kanat sırrı ifşa oldu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull'un ön kanat sırrı ifşa oldu

Alfa Romeo'nun Mick Schumacher için ilk izlenimleri iyi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo'nun Mick Schumacher için ilk izlenimleri iyi

Son Haberler

Verstappen hayal kırıklığı yaşıyor
Haber video
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen hayal kırıklığı yaşıyor

Bottas: "Pole pozisyonunu son turda almak inanılmaz bir his"
F1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Pole pozisyonunu son turda almak inanılmaz bir his"

"Wolff'un Mercedes'ten ayrılığı, kötü sonuçları tetikleyebilir"
F1 Formula 1 / Son dakika

"Wolff'un Mercedes'ten ayrılığı, kötü sonuçları tetikleyebilir"

Eifel GP: Bottas pole pozisyonunda, Mercedes 1-2!
F1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Eifel GP: Bottas pole pozisyonunda, Mercedes 1-2!

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Eifel GP: Bottas pole pozisyonunda, Mercedes 1-2!

1s
2
Formula 1

"Wolff'un Mercedes'ten ayrılığı, kötü sonuçları tetikleyebilir"

1s
3
Formula 1

Bottas: "Pole pozisyonunu son turda almak inanılmaz bir his"

30dk
4
Formula 1

Analiz: Red Bull, 2021 sonrası için Honda motorunu alabilir mi?

3s
5
Formula 1

Verstappen neden Red Bull'un sosyal medya hesaplarını takipten çıkardı?

Son Haberler

Verstappen hayal kırıklığı yaşıyor
F1

Verstappen hayal kırıklığı yaşıyor

Bottas: "Pole pozisyonunu son turda almak inanılmaz bir his"
F1

Bottas: "Pole pozisyonunu son turda almak inanılmaz bir his"

"Wolff'un Mercedes'ten ayrılığı, kötü sonuçları tetikleyebilir"
F1

"Wolff'un Mercedes'ten ayrılığı, kötü sonuçları tetikleyebilir"

Eifel GP: Bottas pole pozisyonunda, Mercedes 1-2!
F1

Eifel GP: Bottas pole pozisyonunda, Mercedes 1-2!

Canlı Anlatım: Eifel GP sıralama turları
F1

Canlı Anlatım: Eifel GP sıralama turları

Son Videolar

Eifel Grand Prix'si start gridi 01:01
Formula 1
43dk

Eifel Grand Prix'si start gridi

Nürburgring GP pistiyle alakalı bilmeniz gereken her şey 07:02
Formula 1

Nürburgring GP pistiyle alakalı bilmeniz gereken her şey

Brabham'ın efsanevi pervaneli F1 aracı neden yasaklandı? 08:28
Formula 1

Brabham'ın efsanevi pervaneli F1 aracı neden yasaklandı?

#ThinkingForward - Bob Bell 27:51
Formula 1

#ThinkingForward - Bob Bell

Grand Prix Greats – Nurburgring'deki en iyi anlar 06:29
Formula 1

Grand Prix Greats – Nurburgring'deki en iyi anlar

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.