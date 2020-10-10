Bottas: "Pole pozisyonunu son turda almak inanılmaz bir his"

Nürburgring pistinde, kariyerinin 14. pole pozisyonunu elde eden Valtteri Bottas, sıralama seansı sonrasında kapalı parkta yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bunu attığınız son turda, elinizdeki son şansta kazanmanız çok güzel, üçüncü seansta attığım son tur mükemmeldi."

"İhtiyacım olan tur buydu ve bunu ortaya koymak çok güzel bir his. Tabii ki de bu koşullar altında daha az antrenman yapmamız, piste çıkış turunda lastikleri ideal koşullarına getirmemiz oldukça karmaşık bir durum ortaya koydu. Bence bugünün en önemli zorluklarından birisiydi."

Bottas, pole pozisyonunu almasının en önemli nedeninin piste çıkış turundaki eforu olduğunu söyledi: "Garajdan (takım arkadaşı Lewis Hamilton ile) neredeyse aynı anda çıktık ve piste önce çıkmak O'nun (Hamilton) kararıydı."

"Zigzag yapmak mı yoksa daha farklı bir şey mi bilmiyorum, ama lastikleri ideal aralığa getirdik, sonrasında da tur gayet iyiydi ve ben de çok keyif aldım."

Fin pilot, yarın yapılacak yarış için ise ümitli konuştu: "Yarın kazanacağıma inanıyorum. Tek hedefimiz bu ve umuyorum ki iyi bir start alabiliriz."