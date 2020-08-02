Bottas: "Son bölümde araç çok fazla kayıyordu"

Mercedes Formula 1 pilotu Valtteri Bottas, sıralama turlarının son bölümünde Lewis Hamilton'ın gerisinde kaldı ve ikinci oldu.

Fin pilot, takım arkadaşının ciddi oranda ardında kaldı.

Bottas, “Son seanstan önce önce sıralama turları iyi gidiyordu. Araçta rahat hissettim, her iki lastiğin çalışma şeklinden de memnun kaldım. Ama son bölümün başında aracın arka kısmı beklediğimden daha fazla kaymaya başladı. Ne olduğunu bilmiyorum. Lewis benden daha fazla zaman kazandı. Sonuç olarak iyi bir iş çıkardı ve pole pozisyonu kazandı. Sonuçtan ötürü üzgünüm ve her şeyi analiz etmek zorundayım."

"Bu hafta sonu uzun sürüşlerde iyi bir tempo yakaladım. Hâlâ bir şansa sahip olduğuma eminim. Geçen yıl alternatif strateji sayesinde, Lewis ikinxci sıradan başladı ve yarışı kazanmayı başardı. Yani her şey olabilir."

"Kuşkusuz arkamızdaki diğer sürücüler de bizimle mücadele etmeye çalışacaklar. Yarın her şeyin nasıl gideceğini göreceğiz."

Bottas, takım arkadaşının harika bir iş yaptığını da kabul ediyor.

“Lewis gelişmeyi başardı ve ikinci oldu, ki bu gerçekten üzücü. Ona yanıt veremedim. Takım arkadaşım gerçekten harika bir iş çıkardı ve pole pozisyonunu kazandı."

"İlk iki bölümde araç harikaydı ancak son bölümde özellikle yavaş virajlarda aracı zorlamak hiç de kolay değildi. W11'in arka tarafı normalden daha fazla kaydı. Yine de asıl yarış yarın olacak. Uzun sürüşlerdeki tempom iyi ve kazanma şansım devam ediyor."