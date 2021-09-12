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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Bottas: "Podyum mümkün"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, yarışa en geriden başlasa bile podyumun mümkün olduğu görüşünde.

Bottas: "Podyum mümkün"

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, cumartesi günü gerçekleştirilen sprint sıralama yarışına ilk sıradan başladı ve hemen hemen her şeyi kusursuz yaparak galibiyete uzandı.

Fazladan üç puanın sahibi olan Bottas, buna karşılık, motor değişikliği nedeniyle ceza aldı ve pazar günkü ana yarışa son sıradan başlayacak.

Mercedes motoru düzlüklerde güçlü olsa bile, Monza'da öndeki aracın hava koridoruna girmek kolay değil ve Bottas yükselmekte zorluk çekebilir.

Fakat Fin pilot, her şeyin mümkün olduğunu düşünüyor ve podyuma çıkmayı hedefliyor.

Bottas, "Sprint sıralama yarışında benim için her şey yolunda gitti. Yarışa çok iyi bir başlangıç yaptım ve bunun her zaman önemli olduğunu biliyoruz. Ardından aracım çok tutarlıydı ve hiç hata yapmadım."

"Max'in elinden gelenin en iyisini yaptığını biliyorum fakat aramızdaki fark hep sabit kaldı. Elbette ben de sınırdaydım ve en ufak bir hataya izin vermemeye çalıştım."

"Şimdi bir cezam var ve en geriden başlamam gerekiyor. Burada iyi bir tempoya sahip olmak güzel ve mümkün olduğunca yükselmeye çalışacağım. Bence podyum mümkün. İşlerin nasıl gideceğini asla bilemezsiniz. Bu açıdan sınırda olacağım ve neler getireceğini göreceğiz." dedi.

Güvenlik aracı sonrası neler yaşadığını anlatan Bottas, "Monza'nın uzun düzlükleri nedeniyle, burada yarışa yeniden başlamak her zaman için riskli oluyor ancak son virajdan önce Max'ten kopmayı başardım ve bu da sahip olduğum avantajı korumama yardımcı oldu." dedi.

Eğer Lewis Hamilton iyi start alsaydı ve startta yerini korusaydı, Mercedes takım emri vererek sürücülerinden pozisyon değişikliği yapmasını isteyecekti.

Bu durumu doğrulayan Bottas, "İkimiz de iyi bir start almalı ve pozisyonları güvenli bir şekilde deriştirmeliydik. Fakat Lewis en iyi şekilde başlayamadı. Bu onun ve tüm ekibimiz için iyi bir haber değildi fakat tüm gücümle savaştım ve sprint yarışını kazandım." dedi.

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