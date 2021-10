Bottas: "Pit stop yapmamayı hiç düşünmedim"

Pazar günü gerçekleştirilen Türkiye Grand Prix'sinde, soğuk hava, çiseleyen yağmur ve gök yüzünün bulutlu olmasıyla, yarışın tamamı ıslak zeminde geçti.

Yarışın sonuna doğru pist kurumaya başlasa da, sürücüler tüm yarışı yeşil logolu geçiş lastikleriyle tamamladılar. Bazı isimler, Intercity İstanbul Park'ın aşındırıcı asfaltına rağmen tek lastik setiyle finiş görmeye çalıştı.

Esteban Ocon bunu yapabilen tek isimdi. Aynı şekilde Charles Leclerc ve Lewis Hamilton da aynı şeyi yapmaya çalıştı. Fakat her ikisi de pite girmek zorunda kaldı.

Hamilton'ın cezasıyla yarışa pole pozisyonundan başlayan Bottas, yarışın ortasına doğru pit stop yaptı ve yarışı sorunsuz şekilde ilk sırada tamamladı.

Bottas, hiçbir noktada pit stop yapmamayı düşünmediğini dile getirdi.

Mercedes sürücüsü şöyle dedi: "Strateji anlamında her şeyiydi. Max, pit stopu tetikledi ama bence doğru zamanda pite girdim. Tüm yarışa baktığımda, en doğru nokta buydu. Kuru zemin lastiklerine geçip geçmeyeceğimiz hiçbir noktada net değildi."

"Şahsen yarışı tek bir setle, pit stop yapmadan sürdürmeyi hiç düşünmedim."

"Yarışın bir noktasında lastik aşınmasından kaynaklı bir titreşim oluştu ve lastiklerim tamamen düzleşmişti. Yakında lastiklerin yapısı ortaya çıkacaktı. Yani bir noktada pit stop yapacağımızı gayet biliyordum. Bu açıdan pite girdiğimiz için mutluyum."

"Sonunda, lastikleri ilk önce Max değiştirdi ve ardından ona cevap verdik."

"Charles Leclerc'i yakaladığım zaman, o henüz ilk lastik setindeydi. Hemen hemen kuru olan bölgelerde benden daha hızlıydı. Suyun olduğu bölgelerde ise bunu telafi ettim."

"Yeni lastiğe geçtikten sonra, ilk başta bir ufalanma süreci oldu, yine de arayı kapatabiliyordum. Sonrasında lastiklerim, tekrar düzleştikleri noktaya gelinceye kadar ufalandılar. Yüzeyin aşınmasıyla beraber de tekrar hızlı bir şekilde sürdüm."

"Yarış boyunca pistin durumuna baktığımızda ,son turlarda dahi kuru zemin lastiğine geçiş yapacak durum asla olmadı. Asfalt şaşırtıcı şekilde geç kurudu."

The car of Valtteri Bottas, Mercedes W12, 1st position, in Parc Ferme

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images