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Formula 1 Avustralya GP

Bottas: "Pit stop sorunları yüzünden ne kadar hızlı olduğumun bir önemi kalmıyor"

Valtteri Bottas, son yarışlarda yaşadıkları sorunların ardından Sauber'i pit stopları geliştirmeye çağırdı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Valtteri Bottas, Kick Sauber, on the grid

Valtteri Bottas, Kick Sauber, on the grid

Andrew Ferraro / Motorsport Images

Esteban Ocon'un üçüncü pit stopu olmasaydı Albert Park'taki yarışı Sauber pilotları son iki sırada tamamlayacaklardi.

Sonuç olarak Valtteri Bottas yarışı 14., takım arkadaşı Guanyu Zhou ise 15. sırada tamamlamış oldu.

Tüm İsviçreli ekibin büyük bir hayal kırıklığı içinde olduğu biliniyor ve bunun bir nedeni var.

Avustralya Grand Prix'sin öncesinde konuşan takım yöneticisi Alessandro Alunni Bravi bazı önlemlerin alındığına dair güvence vermesine rağmen pit stoplardaki problemler devam ediyor.

Yarışın 8. turunun ardından pite gelen Bottas, sol ön tekerlekteki problem nedeniyle yarım dakika kaybetti. Bundan sonra takımın iyi sonuç alma umutları da suya düştü.

İkinci pit stopunda başka bir sorun daha yaşandı: bu kez bijon somunu pit yoluna doğru yuvarlandı ve Sauber bu nedenle 5,000 Euro para cezasına çarptırıldı.

Bottas yarışa 13. sıradan başladı ve yarışın gidişatına bakılırsa ilk 10'a girebilirdi ama takım yine her şeyi berbat etti.

Yarıştan sonra Viaplay TV kanalına konuşan Bottas, "İyi başlamama ve iyi bir tempoda gitmeme rağmen zor bir yarıştı."

"Puan almalıydık ama her şey bir kez daha pit stoplarda kayboldu. Gördüğünüz gibi sorun henüz çözülmüş değil."

"İlk öncelik pit stopları çözmek. Aksi takdirde, aracın hangi hızda gidebildiğinin ve ne kadar iyi sürdüğünüzün bir önemi kalmıyor."

"Kişisel olarak endişeli değilim çünkü takım pit stoplarla ilgili sorunu çözemezse, nasıl sürdüğümün bir önemi yok." dedi.

Blick'e göre, takım yeni bijon somununu ve tekerlek göbeğini Mayıs ayındaki Imola yarışına kadar alamayacak.

Valtteri Bottas, Kick Sauber

Valtteri Bottas, Kick Sauber

Fotoğraf: Sauber F1 Team

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Kemal Şengül
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