Bottas: "Pilotlar ve takımlar şampiyonasını en iyi şekilde bitirmeye odaklandık"

Mercedes, 2021 Formula 1 sezonunun son yarışına 28 puanlık bir üstünlükle girerken, diğer tarafta Lewis Hamilton da Max Verstappen'le aynı puanlara sahip.

Bu hafta sonu Valtteri Bottas'ın oynayacağı rol, her iki şampiyona için de kritik olacak.

Bottas sözlerine Cidde'yi değerlendirerek başladı: "Podyuma çıktığınızda veya genel olarak iyi bir sonuç aldığınızda, genellikle bunu nasıl yaptığınız önemlidir. Tabii ki ruh haliniz buna bağlı ve Cidde'de ilk üçe dönüşüm, Formula 1'deki en iyilerden biriydi. Orada Esteban Ocon'un önüne sadece 10 metre kala geçtim."

"İlk yeniden başlangıçta Esteban ve Daniel Ricciardo'nun gerisine düşerek beşinci sıraya geriledim ve bu pistte geçiş yapmak o kadar kolay değildi. Fakat pes etmemek adına zorlamaya devam etmem gerekiyordu ve yarışın sonunda aniden bir şans yakaladım ve bunu değerlendirmeyi başardım."

"Pilotlar şampiyonasında üçüncü olmayı başardım ama tabii ki takımımız şampiyonluk için savaşmaya devam ediyor ve şimdi bizim için en önemli şey bu. Bu hafta sonunun ana hedefi hem takımlar hem de pilotlar şampiyonasında mutlu sona ulaşmamız."

"Ancak genel olarak önümüzdeki yarış diğer yarışlardan çok farklı değil, bu yüzden çalışmalarımızın en önemli taraflarına odaklanacağız. İlk olarak, pisti düzgün bir şekilde incelemeniz, aracı burada nasıl ayarlayacağımızı anlamanız, mümkün olduğunca çok faydalı bilgi toplamanız gerekiyor: Yani hazırlık süreci sezonun diğer herhangi bir yarışında olduğu gibi olacak."

"Takımdaki herkes sezonun en belirleyici yarışıyla karşı karşıya olduğumuzu biliyor ve bu, kesinlikle inanılmaz bir durum çünkü 21 Grand Prix'den sonra Lewis ve Max eşit puana sahipler. Bu, takımımızdaki herkes için olduğu kadar taraftarlar için de harika bir durum."

"Abu Dhabi'deki yeni düzen genel olarak pozitif bir izlenim bırakıyor, bana öyle geliyor ki tüm değişiklikler gerçekten daha iyi olmak adına yapılmış. En azından dışarıdan her şey iyi görünüyor ve teorik olarak daha güzel bir mücadeleye katkıda bulunmalı. Bunun gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyorum ve yarış organizatörlerinin mevcut duruma tepki gösterip pisti yeniden tasarlamalarına sevindim."

Bu hafta sonu Mercedes'le son yarışa çıkacak olmasıyla ilgili Bottas, "Elbette tuhaf hissediyorum. 2017'de bu takıma katıldığımda tek hayalim şampiyonluğu kazanmaktı. Bu gerçekleşmedi ama artıları da hesaba katmalıyız: Bir pilot olarak çok daha deneyimli ve daha iyi hale geldim. Bu dönem insan ilişkileri açısından da çok faydalı oldu. Takımla birlikte çok şey öğrendim ve birlikte çok şey başardık. Yani bir sürü pozitif tarafı vardı."

"Formula 1'de asla tam anlamıyla tatmin olmadığınız açık ancak dediğim gibi, bu beş yılda bir şeyler başardık ve bu gelecekte bana yardımcı olacak."

Valtteri Bottas, Mercedes Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images