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Formula 1 Singapur GP

Bottas: "Pilotlar için küfür etmemek çok zor"

Valtteri Bottas'a göre F1 pilotları için küfürlü kelimeler kullanmamak zor çünkü bu onların genç kariyerlerinde edindikleri bir alışkanlık.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber

Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Singapur Grand Prix'sinin yapıldığı hafta sonunda pilotların küfürlü ifadeler kullanması FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem'in dikkatini çekti ve Sulayem, F1 tarafından yayınlanan küfürlü mesajların sayısının azaltılmasını istediğini söyledi.

Yorumlarının kamuoyuna açıklanmasından saatler sonra üç kez F1 şampiyonu olan Max Verstappen resmi bir FIA basın toplantısında küfürlü konuştu. Bunun ardından FIA tarafından kamu görevi cezası aldı.

Bottas, geçmişte telsizde küfür eden bir pilot olarak, küfür edenleri savundu.

Bottas, RacingNews365 tarafından kendisine küfürle ilgili görüşü sorulduğunda, "Bu zor bir durum."

Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber C44

Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber C44

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Pilotlar davranışlarıyla örnek olmalılar ama sonuçta biz de insanız ve hayatımız boyunca yarış pistlerinde büyüdük." 

"Kullandığımız, kullanmaya alıştığımız bazı yaygın kelimeler var ve normalde insanlar bunları hakaret olarak algılamıyor. "

"Eğer bu sizin alışkanlığınızsa bunu düzeltmek zordur ama sanırım buna alışmamız gerekiyor."

"Şüphesiz bu konu hakkında konuşacağız ve neler olacağını göreceğiz." yanıtını verdi.

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