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Formula 1 / Steiermark GP Haberler

Bottas: "Perez'in yavaş pit stopu bize yardım etti"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Valtteri Bottas, Mercedes'in Pazar günkü Formula 1 Steiermark Grand Prix'sinde Sergio Perez'in yavaş pit stopundan faydalandığını söyledi.

Bottas: "Perez'in yavaş pit stopu bize yardım etti"

Bottas cumartesi günü Red Bull Ring'de gerçekleştirilen sıralama turlarında ikinci olmuştu ancak cuma günkü antrenman turlarında pit yolunda spin attığı için ceza alınca, beşinci sıradan başladı.

Bottas, 11. turda McLaren pilotu Lando Norris'i geçerek dördüncü sıraya çıktı ve ardından Perez'in peşine takıldı.

Red Bull, yarışın 26. turunda Perez'i pite alarak Mercedes'e karşı ilk strateji hamlesini yapmış oldu. Ancak pit stopta yaşanan hata, pit stopun 4.8 saniyede tamamlanmasına neden oldu.

Mercedes bir tur sonra Bottas'ı sert lastiklere geçirmek adına pit stop yaptı ve Fin pilot, yarışa Perez'in önünde döndü.

Red Bull, bunun üzerine Bottas'ın önüne geçebilmek için çift pit stop tercih etti ancak Bottas, yerini korudu ve İspanya GP'den bu yana ilk podyumunu 0.5 saniye farkla aldı.

Bottas, Perez'in son turlardaki baskısıyla ilgili şöyle dedi: "Evet, onu aynalarda görebiliyordum."

"Son tura başlarken sanırım 1,5 saniye gerimdeydi. Turun sonunda yarım saniye gibi bir şey kalmıştı. Fakat burada 2. ve 3. sektörde geçiş yapamazsınız, bu yüzden ilk sektörde yerimi koruduğum zaman, sahip olduğum kötü lastiklerle bile herhangi bir hata yapmazsam, yerimi koruyabileceğimi biliyordum."

Bottas, Mercedes'in bu kadar erken bir pit yapmayı planlamadığını ancak Red Bull ilk zarı atında buna tepki vermek zorunda kaldığını söyledi.

Bottas, "Takım olarak, onun önüne geçme konusunda iyi bir iş yaptık."

“Bence yavaş bir pit stop yaptılar ve biz de o kadar erken bir pit stop yapmayı planlamamış olsak bile o noktada pite girerek oldukça aktif hareket ettik."

"Bence bu, iyiydi. En azından onlardan bazı puanlar almayı başardık." dedi.”

Mercedes F1'in patronu Toto Wolff, Motorsport.com'a verdiği demeçte Fin pilotun ilk bölümdeki güçlü temposunu övdü.

Wolff, "Hızlı olmasının yanı sıra lastiğini yönetiyordu. Gerçekten mükemmel bir iş yapıyordu ve ceza olmasaydı, hiç şüphesiz mücadelenin içinde olurdu."

"Bunu söylerken, Lewis [Hamilton] ve Valtteri aynı silahlara sahipti ve bunlar Max'i [Verstappen] yenmek için yeterli değildi.”

Bottas, Red Bull Ring'de Red Bull'un Mercedes'e kıyasla daha üstün olan taraf olduğunu kabul ediyor.

Bottas, "En azından bugün, bu pistte Red Bull daha hızlıydı."

“Checo da bana çok baskı yapıyordu. Onlara ayak uydurmaya çalıştığımızda, lastikleri o kadar çok kontrol edemiyoruz."

“Düzlükte kesinlikle daha hızlı olduklarını hissediyorum. Genel olarak biraz daha verimli bir pakete sahip oldukları düşüncesindeyim. Yani yapacak işlerimiz var.” dedi.

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