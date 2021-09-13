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Bottas: "Perez'i geçseydim bile McLaren pilotlarını geçmek zor olacaktı"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, İtalya Grand Prix'sinde iyi bir yükseliş gerçekleştirdi ve

Bottas: "Perez'i geçseydim bile McLaren pilotlarını geçmek zor olacaktı"

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, sıralama turlarını ve sprint sıralama yarışını ilk sırada tamamlamış fakat grid cezası nedeniyle pazar günkü yarışa son sıradan başlamıştı.

Yarış boyunca harika ataklar yaparak yükselen Bottas, sonunda dördüncü sırada finiş gördü fakat Sergio Perez'in cezasıyla üçüncü oldu.

Yarışın ardından konuşan Bottas şöyle dedi: "Bu, bir yarışta kazandığım en çok pozisyon sayısı gibi duruyor."

"Bazıları için Monza'da geçiş yapmak kolay görünebilir fakat aslında durum hiç de öyle değil. Geçiş yapmak, özellikle birkaç aracın birbirini takip ettiği bir grupta yarışırsanız daha da zor oluyor."

"Her halükarda yükselmeyi başardığım için çok mutluyum. Aracın hızı harikaydı ve yarışa sert lastiklerle başlamayı seçerek doğru kararı verdik. Mümkün olduğunca uzun süre pistte kaldım ve orta lastiğe geçtiğimde, agresif ataklar yaptım."

"Son turlarda lastiklerin verimi düşmeye başladı ancak o noktada pozisyonum aşağı yukarı sabitlenmişti."

"Elimden geleni yaptım ve sonuçtan memnunum."

Bir noktada yarışı kazanabileceğini hissedip hissetmediği sorusuna Bottas, "Pit soptan hemen sonra çok hızlıydım ve yavaş yavaş McLaren araçlarına yaklaştığımı gördüm."

"Fakat sonra Perez'in ardına geldim, geçiş yapmak için her şeyi denedim ama bitiş çizgisine birkaç tur kala lastiklerim aşınmaya başladı ve aynı tempoyu koruyamadım."

"Her halükarda iki McLaren pilotunu da geçmek çok zor olurdu. Bu hafta sonu çok hızlılardı, özellikle düzlüklerde epey hızlılardı. Cumartesi günü Lewis'in Lando'yu geçmekte ne kadar zorlandığını gördük."

"Belki bizim için üçüncülük maksimum sonuçtu." cevabını verdi.

Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, drinks Champagne on the podium

Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, drinks Champagne on the podium

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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