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Bottas: "Perez, Verstappen'in yanında güven eksikliği yaşıyor"

Valtteri Bottas'a göre, Sergio Perez'in 2024'ten sonra Red Bull koltuğuna tutunmasının anahtarı kendine güvenmesi.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team

Red Bull patronu Christian Horner'a göre, Perez 2024'te Max Verstappen'in takım arkadaşı olarak kalmayı hak ettiğini gösterirse Meksikalı pilotla sözleşmeyi uzatacaklar.

Horner, "O bizim 2024 pilotumuz ve gelecek yıl harika bir iş çıkarırsa onunla sözleşmemizi 2025'e kadar uzatmamamız için hiçbir neden yok."

"Ancak bu tamamen sezonun büyük bölümünde elde ettiği başarıya bağlı olacak."

Horner ayrıca, Daniel Ricciardo'nun yanı sıra belki de Yuki Tsunoda'yı kastederek, "Takım içinden başka seçeneklerimiz de var."

"Takım dışından da çok fazla ilgi var, dolayısıyla rekabetçi olduğunuz sürece bu sizi acele etmemek için lüks bir konuma getiriyor." yorumunu yaptı.

Şu anda Güney Avustralya'da tatil yapan Bottas, Perez için eksik olan bileşenin 'özgüven' olduğunu düşünüyor.

Motorsport-magazin.com'un Formula 1 gridindeki her sürücünün Verstappen'i yenebileceğine inanması gerekip gerekmediği sorusuna, "Kesinlikle inanmalılar." 

"Bir yarış hafta sonuna kazanmanın imkansız olduğunu düşünerek giremezsiniz çünkü o zaman zaten kaybetmiş olursunuz. Bu bir spor ve her zaman kendi yeteneklerinize güvenmelisiniz."

"Eğer bu güvene sahip değilseniz, kendinizi karmaşık bir düşüş sarmalının içinde bulursunuz. Checo'nun yaşadıklarına baktığımda kesinlikle özgüven eksikliği yaşadığını söyleyebilirim. Bunu sonuçlarda da görebilirsiniz." şeklinde yanıt verdi.

Sergio Perez, Red Bull Racing and Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sergio Perez, Red Bull Racing and Max Verstappen, Red Bull Racing

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