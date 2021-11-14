Bottas: "Pazar günü harika bir sonuç alma şansımız var"

Valtteri Bottas, cumartesi günkü sprint yarışına ikinci sıradan başladı ve yumuşak lastik avantajıyla beraber liderliği alıp, galibiyete ulaşan isim oldu.

Pazar günü için pole pozisyonunu kazanan Bottas, üç de puan kazanmış oldu.

Bottas, "Yumuşak lastiği seçtim çünkü sprint yarışını kazanmak ve pole pozisyonunu almak için en iyi şansın bu olduğunu biliyordum. Bu lastik startta avantaj sağlıyor ve bugün mükemmeldi."

"Her şey planlandığımız gibi gitti. Liderliği almak için en iyi şansın yarışın başlangıcı olduğunu düşündük ve yumuşak lastik bize bunu verdi."

"Bunu yaparak yarışın son kısmının daha zor olması riskini aldık ama mükemmel şekilde çalıştı. Bu kararı verdiğimiz için mutluyum. Başlangıçtan sonra her şey, lastikleri yarış sonuna kadar en iyi şekilde korumak, mümkün olan en iyi tempoyu yakalamak ve Max'i arkada tutmamızla alakalıydı."

"Sona doğru kolay değildi, lastikler bitmeye başladı fakat hatalardan kaçınmaya ve odaklanmaya çalıştım. Bugün güzel bir gündü."

"Bence biraz kumardı ancak dediğim gibi, yumuşak lastik, orta lastiğe göre yarışın başlangıcı için bir avantajdı. Fakat turlar ilerledikçe dezavantaja dönüşüyor. Bir şey olduktan sonra konuşmak kolay oluyor ama benim için doğru seçimdi."

"Ayrıca Lewis'in beşinci sıraya yükselmesinden ve yarın için bolca fırsat yakalamasından memnunum. Bu, yaşadığımız sorunlarla bile, yarın yine harika bir sonuç elde edebileceğimiz manasına geliyor." dedi.

Verstappen'in baskısı sorulduğunda Bottas, "Bazen bir saniye içerisindeydi. Yumuşak lastiğin daha fazla aşındığı son bölüme doğru durumun daha da zorlanacağımı biliyordum. Fakat bence iyi bir tempo yakaladık. Burada takip etmek kolay değil ve bu yüzden asla geçiş şansı yakalayamadı." dedi.

Fin pilot son olarak, seansın sonunda ne kadar lastik tasarrufu yaptığı sorusuna, "Doğrusu tamamen mümkün olan en iyi bölümü atmaya odaklanıyordum. Bu aynı zamanda yumuşak lastikleri yönetmek anlamına da geliyordu. Bu yüzden başlangıçta fark yaratmaya çalıştım ama lastikleri hemen ve orta kısımda bitirmemeye çalıştım."

"Yarışta sadece hızımdan en iyi şekilde faydalanmaya çalıştım. Bu özellikle pistin belirli bölümlerinde yumuşak lastiklerle oldukça fazla yönetim gerektiriyor. Sonlara doğru lastiklerden kalan her şeyi çıkarmaya çalıştım." cevabını verdi.

71 turluk yarış için planının ne olduğu sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Bunu size söyleyemem! Tabii ki pole pozisyonundan başlayıp, liderliği korumayı ve ardından bunun üzerine daha fazlasını eklemeyi umuyoruz. Fakat şu anda takımlar için stratejiler tamamen açık. Herkes istediği lastikle başlayabilir. Bu yüzden elimizden gelen en iyi planı yapmaya çalışacağız."

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images