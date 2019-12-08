Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Yarış raporu

Bottas, Paul Ricard merkezli ralliyi kazandı

paylaşım
yorumlar
Bottas, Paul Ricard merkezli ralliyi kazandı
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
8 Ara 2019 14:00

Mercedes Formula 1 sürücüsü Valtteri Bottas, Paul Ricard merkezli Rallycircuit Cote d’Azur’da kariyerinin ilk ralli galibiyetini elde etti.

Citroen DS3 WRC’ile mücadeleye katılan Bottas, WRC versiyon araçlarla ralliye katılan beş sürücüden biriydi ve dokuz etabın beşini ilk sırada tamamladı. Fin sürücü, Avrupa Ralli Şampiyonası sürücüsü Robert Consani’nin 50 saniye önünde ralliyi kazanmayı başardı.

Skoda Fabia R5 sürücüsü Consani, 7 kilometrelik ilk etabın ardından az farkla liderliği elinde bulunduruyordu, ancak Bottas ikinci etap sonrasında liderliği ele aldı ve giderek farkı açarak galibiyete ulaştı.

Consani mücadeleyi ikinci sırada tamamlarken, Fabia R5 ile mücadele eden bir başka isim olan Formula 2 sürücüsü Dorian Boccolacci podyumu tamamlayan isim oldu.

GT sürücüsü Simon Gachet, Citroen C3 R5 ile ralliyi dördüncü sırada tamamlarken, eski Citroen WRC sürücüsü Stephane Lefebvre Porsche 911 GT3 Cup aracı ile beşinci sırada yer aldı.

Bu hafta sonu Monza ise Monza Rally Show etkinliğine ev sahipliği yaptı ve WRC sürücüleri Dani Sordo, Craig Breen ve Andreas Mikkelsen gibi isimler mücadele etti.

Son dört senenin galibi MotoGP efsanesi Valentino Rossi’nin yokluğunda mücadeleyi, sekiz etap sonunda Sordo’yu 11 saniye farkla geride bırakan İtalyan ralli sürücüsü Andrea Crugnola kazandı.

 
Sonraki haber
Tarihte bugün: Reutemann, F2004'ü test ediyor

Önceki haber

Tarihte bugün: Reutemann, F2004'ü test ediyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , Diğer ralli
Pilotlar Valtteri Bottas Şimdi al
Editör Valentin Khorounzhiy

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Alonso, "bencil" olduğu düşüncelerine karşı çıktı

2
Formula 1

Yorum: Ölümün kıyısından F1'e dönüş

3
Formula 1

Antonini: "Hamilton-Ferrari iddialarını Hamilton çıkarıyor"

4
Formula 1

Tarihte bugün: Reutemann, F2004'ü test ediyor

59dk
5
Formula 1

Bottas, Paul Ricard merkezli ralliyi kazandı

17dk

Son Videolar

Hamilton, 2021'de Ferrari'ye geçer mi? 10:43
Formula 1

Hamilton, 2021'de Ferrari'ye geçer mi?

Yeni Zandvoort pistinde sanal bir tur 01:24
Formula 1

Yeni Zandvoort pistinde sanal bir tur

Max Verstappen ve Alex Albon'ın çöldeki kapışması 03:01
Formula 1

Max Verstappen ve Alex Albon'ın çöldeki kapışması

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

Son Haberler

Bottas, Paul Ricard merkezli ralliyi kazandı
F1

Bottas, Paul Ricard merkezli ralliyi kazandı

Tarihte bugün: Reutemann, F2004'ü test ediyor
F1

Tarihte bugün: Reutemann, F2004'ü test ediyor

Albon: "Red Bull'a geçtikten sonra kendimi çaylak gibi hissetmedim"
F1

Albon: "Red Bull'a geçtikten sonra kendimi çaylak gibi hissetmedim"

Brown, McLaren'dan "mucize" beklemiyor
F1

Brown, McLaren'dan "mucize" beklemiyor

Mercedes, Russell ile 18 inç lastik testine başladı
F1

Mercedes, Russell ile 18 inç lastik testine başladı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.