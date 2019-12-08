Bottas, Paul Ricard merkezli ralliyi kazandı

Citroen DS3 WRC’ile mücadeleye katılan Bottas, WRC versiyon araçlarla ralliye katılan beş sürücüden biriydi ve dokuz etabın beşini ilk sırada tamamladı. Fin sürücü, Avrupa Ralli Şampiyonası sürücüsü Robert Consani’nin 50 saniye önünde ralliyi kazanmayı başardı.

Skoda Fabia R5 sürücüsü Consani, 7 kilometrelik ilk etabın ardından az farkla liderliği elinde bulunduruyordu, ancak Bottas ikinci etap sonrasında liderliği ele aldı ve giderek farkı açarak galibiyete ulaştı.

Consani mücadeleyi ikinci sırada tamamlarken, Fabia R5 ile mücadele eden bir başka isim olan Formula 2 sürücüsü Dorian Boccolacci podyumu tamamlayan isim oldu.

GT sürücüsü Simon Gachet, Citroen C3 R5 ile ralliyi dördüncü sırada tamamlarken, eski Citroen WRC sürücüsü Stephane Lefebvre Porsche 911 GT3 Cup aracı ile beşinci sırada yer aldı.

Bu hafta sonu Monza ise Monza Rally Show etkinliğine ev sahipliği yaptı ve WRC sürücüleri Dani Sordo, Craig Breen ve Andreas Mikkelsen gibi isimler mücadele etti.

Son dört senenin galibi MotoGP efsanesi Valentino Rossi’nin yokluğunda mücadeleyi, sekiz etap sonunda Sordo’yu 11 saniye farkla geride bırakan İtalyan ralli sürücüsü Andrea Crugnola kazandı.