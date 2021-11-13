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Formula 1 / Brezilya GP Haberler

Bottas: “Oynadığımız kumar işe yaradı”

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Valtteri Bottas, sprint sıralama yarışına yumuşak lastikle başlayarak oynadıkları kumarın tutmasından ötürü mutlu olduğunu söyledi.

Bottas: “Oynadığımız kumar işe yaradı”

Brezilya GP gridinin belirleneceği sprint sıralama yarışına ikinci sıradan başlayan Bottas, harika bir startla liderliği Max Verstappen'den aldı.

Yumuşak lastikle yarışa başlayarak risk alan Fin sürücü, yarışın sonuna kadar yerini korumayı başardı ve galibiyete uzanan isim oldu.

Bununla birlikte Bottas, Brezilya GP'ye pole pozisyonundan başlayacak.

En kritik noktanın start olup olmadığı sorulduğunda Bottas, “Evet, kesinlikle.”

“Bugün, iyi start almak benim için kilit noktaydı ve yumuşak lastikle beraber kumar oynadık.”

“Bunun startta fayda sağlayabileceğini biliyorduk ve işe yaradı. Sonrasında ise, yarış sonuna kadar hayatta kalmaya çalıştık.”

“Sonlara doğru işler zorlaştı, ancak Max bazı virajlarda takip etmekte zorlandı. Bu yüzden, bu kumar mükemmel şekilde işe yaradığı için mutluyum.” dedi.

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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