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Bottas: "Orta grup yine çok yakın"

Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas, orta grupta mücadelenin çok yakın olduğunu ve her ondalığın büyük bir fark yaratabileceğini söyledi.

Abdullah Çelik
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Bottas: "Orta grup yine çok yakın"
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Valtteri Bottas, ıslak zemindeki ilk antrenmanda zirvede yer alsa da ikinci seansta ilk ona girmeyi başaramadı.

Günün ardından konuşan Fin pilot, şöyle dedi: "Bence iyi bir gün oldu."

"İlk seansta pistin bir kısmı kuru, diğer kısmı ise ıslak olduğu için pek bilgilendirici geçmedi. Fakat ikinci seansta, dolu depoyla da dahil olmak üzere çok fazla tur attık."

"Orta grupta takımlar arasında çok yoğun bir mücadele var ve sadece birkaç ondalık bularak birkaç sıra yükselebilirsiniz. Gece boyunca çalışmalar yapmamız gerekiyor fakat sıralama turları için iyimserim."

"Yüksek hızlı hızlı virajlarda daha iyi bir denge yakalamamız gerekiyor ancak yarın gelişebileceğimizden şüphem yok.

Zhou Guanyu, 15. sırada tamamladığı günün ardından günün çok iyi geçmediğini fakat genel anlamda mutlu olduğunu dile getirdi.

"Genel anlamda sorunsuz bir cuma günü oldu. İlk seansta hava şartlarından dolayı pek bir şe yapamadık fakat ikinci seans epey faydalı oldu."

"Mutluyum. Mücadele hâlâ çok yakın ve araç burada harika çalışıyor. Yarın sadece birkaç detayı açıklığa kavuşturmamız lazım."

"Takım her iki aracı da tamamen güncelledi. Bu her zaman için iyi bir şeydir. Özellikle benim gibi spora yeni girenler için daha da iyi bir şey."

"Sıralama turlarından önce araçtan daha fazlasını almak adına yarını sabırsızlıkla bekliyorum."

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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